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У Білорусі оприлюднили список кандидатів на вибори президента: самопроголошений Лукашенко балотується всьоме

Ксенія Золотова
23 грудня, 2024 понедiлок
12:59
Світ Олександр Лукашенко

Центральна виборча комісія Білорусі зареєструвала 5 кандидатів, які братимуть участь у виборах президента 26 січня 2025 року - Олександра Лукашенка, Олега Гайдукевича, Сергія Сиранкова, Анну Канапацьку та Олександра Хижняка

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Про це повідомляє білоруська служба "Радіо Свобода".

Рішення про реєстрацію кандидатів ухвалила ЦВК на засіданні 23 грудня за результатами перевірки достовірності підписів, зібраних на підтримку кандидатів, і підтвердила їх точну кількість.

За даними ЦВК, кандидатуру Лукашенка нібито підтримали 2 518 145 громадян, голову ЛДП Олега Гайдукевича — 134 472, першого секретаря ЦК компартії Сергія Сиранкова — 125 577, фізична особа-підприємець Анна Канапацька на 121 077, голова Республіканської партії праці і справедливості Олександр Хижняк — 112 779.

Лукашенко балотується в президенти Білорусі на сьомий термін.

"Вибори в Білорусі проходять в умовах політичної кризи, масштабних репресій і, на думку міжнародних організацій, є невільними та недемократичними. У Білорусі не залишилося офіційно зареєстрованих опозиційних партій і незалежних громадських організацій", - зазначає видання.

Після 1996 року вибори та референдуми в Білорусі міжнародна спільнота не визнавала. 

  • Президент Білорусі Олександр Лукашенко пригрозив повним відключенням Інтернету в країні в разі масових протестів після майбутніх президентських виборів.
Теги:
Новини
вибори
Білорусь
політика
вибори президента
президентські вибори
Олександр Лукашенко
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