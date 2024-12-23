У Білорусі оприлюднили список кандидатів на вибори президента: самопроголошений Лукашенко балотується всьоме
Центральна виборча комісія Білорусі зареєструвала 5 кандидатів, які братимуть участь у виборах президента 26 січня 2025 року - Олександра Лукашенка, Олега Гайдукевича, Сергія Сиранкова, Анну Канапацьку та Олександра Хижняка
Про це повідомляє білоруська служба "Радіо Свобода".
Рішення про реєстрацію кандидатів ухвалила ЦВК на засіданні 23 грудня за результатами перевірки достовірності підписів, зібраних на підтримку кандидатів, і підтвердила їх точну кількість.
За даними ЦВК, кандидатуру Лукашенка нібито підтримали 2 518 145 громадян, голову ЛДП Олега Гайдукевича — 134 472, першого секретаря ЦК компартії Сергія Сиранкова — 125 577, фізична особа-підприємець Анна Канапацька на 121 077, голова Республіканської партії праці і справедливості Олександр Хижняк — 112 779.
Лукашенко балотується в президенти Білорусі на сьомий термін.
"Вибори в Білорусі проходять в умовах політичної кризи, масштабних репресій і, на думку міжнародних організацій, є невільними та недемократичними. У Білорусі не залишилося офіційно зареєстрованих опозиційних партій і незалежних громадських організацій", - зазначає видання.
Після 1996 року вибори та референдуми в Білорусі міжнародна спільнота не визнавала.
- Президент Білорусі Олександр Лукашенко пригрозив повним відключенням Інтернету в країні в разі масових протестів після майбутніх президентських виборів.
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