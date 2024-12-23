У Білорусі оприлюднили список кандидатів на вибори президента: самопроголошений Лукашенко балотується всьоме

Про це повідомляє білоруська служба "Радіо Свобода".

Рішення про реєстрацію кандидатів ухвалила ЦВК на засіданні 23 грудня за результатами перевірки достовірності підписів, зібраних на підтримку кандидатів, і підтвердила їх точну кількість.

За даними ЦВК, кандидатуру Лукашенка нібито підтримали 2 518 145 громадян, голову ЛДП Олега Гайдукевича — 134 472, першого секретаря ЦК компартії Сергія Сиранкова — 125 577, фізична особа-підприємець Анна Канапацька на 121 077, голова Республіканської партії праці і справедливості Олександр Хижняк — 112 779.

Лукашенко балотується в президенти Білорусі на сьомий термін.

"Вибори в Білорусі проходять в умовах політичної кризи, масштабних репресій і, на думку міжнародних організацій, є невільними та недемократичними. У Білорусі не залишилося офіційно зареєстрованих опозиційних партій і незалежних громадських організацій", - зазначає видання.

Після 1996 року вибори та референдуми в Білорусі міжнародна спільнота не визнавала.