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"Щоб звідти спецслужби не керували нашим суспільством": Лукашенко пригрозив вимкнути інтернет у Білорусі в разі протестів після виборів

Марія Науменко
22 листопада, 2024 п'ятниця
17:40
Світ Олександр Лукашенко

Президент Білорусі Олександр Лукашенко пригрозив повним відключенням інтернету в країні у разі масових протестів після майбутніх президентських виборів

Зміст

Про це повідомляє білоруське видання Белта.

Лукашенко розповів про причини вимкнення інтернету під час протестів після президентських виборів у серпня 2020 року, попередивши про впровадження аналогічних заходів у разі заворушень після майбутніх виборів.

"Якщо це повториться, відключимо взагалі, - наголосив він. - Скажу відверто, що це практично завжди, особливо на початкових стадіях, було з мого дозволу. Коли у тебе дві проблеми, ти починаєш зважувати, що важливіше. Я, природно, бачив далі".

Президент Білорусі наголосив, що під час протестів у 2020 році інформація про маршрути та акції протестів активно передавалася через інтернет, а її джерелами були, зокрема, іноземні спецслужби. 

"Ніхто там нікого не ламав і не бив, нікого там бити і ламати не треба було. Білоруси - вони не такі люди. І я розумів, звідки все йде. Через інтернет це все йшло, з Польщі насамперед: маршрути, куди будемо йти, як будемо йти, - пояснив Лукашенко. - Я розумів, до чого ми можемо прийти. У нас була б війна гірша, ніж в Україні. У нас би це було, було б жорсткіше".

Він також зазначив, що в разі захоплення влади опонентами, міжнародні сили, зокрема НАТО, могли б швидко втрутитися у справи Білорусі, що загрожувало б новими конфліктами на території країни.

 "Вони висунулися б до Смоленська. Відповідь яка? Як би відреагувала Росія? Почалася б війна, знову на нашій території. Я це все розумів. Це на одній чаші терезів. Я бачив, що активно використовується інтернет для цього - щоб показати маршрути, що бити, ламати, - наголосив він. - Я думаю: перевернуть країну! І через інтернет іде ця бадяга. І що ви думаєте, я буду дивитися і молитися на те, що ви комусь повідомлення не відправили, якщо країни завтра не буде?! У моменті ви цього не розумієте. А якщо не в моменті? Я-то маю це розуміти. Не ви, так ваші батьки мене для цього обрали. І я ось зважую і думаю: щоб країну зберегти, ми на дві години або на годину інтернет вимкнемо, щоб звідти спецслужби не керували нашим суспільством. Ось для чого це робилося. Я вибирав найкраще з найгіршого".

  • Президент Польщі Анджей Дуда відмовився від спільної фотографії з учасниками кліматичного саміту ООН в Баку, оскільки не хотів бути на одному знімку з президентом Білорусі Олександром Лукашенком.
Теги:
Новини
Росія
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Білорусь
вибори президента
Олександр Лукашенко
Війна з Росією
НАТО
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