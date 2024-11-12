Дуда відмовився робити спільне фото з учасниками COP29 в Баку через Лукашенка

Про це інформує Polsat News.

"Це символічний момент так званого сімейного фото, коли лідери країн-учасниць саміту стають пліч-о-пліч і позують для спільного фото", - зазначили у виданні.

Однак на фото, як і минулого року, не був присутній президент Польщі. Це було його свідоме рішення, символічне відмежування через участь Білорусії у війні в Україні.

"Президент бойкотував цей момент через те, що там був присутній білоруський лідер Александр Лукашенко. Так було і минулого року. Це символічне відмежування, серед іншого, у зв'язку з участю Білорусі на українському фронті", - пише Polsat News.

За словами джерел, близьких до президента, Дуда не бажав мати "сімейне фото" разом із Лукашенко.

"Сімейне фото є сімейне фото, президент вирішив, що він не хоче мати сімейне фото з Олександром Лукашенком", - пояснив співрозмовник видання.