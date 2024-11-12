Дуда відмовився робити спільне фото з учасниками COP29 в Баку через Лукашенка
Президент Польщі Анджей Дуда відмовився від спільної фотографії з учасниками кліматичного саміту ООН в Баку, оскільки не хотів бути на одному знімку з президентом Білорусі Олександром Лукашенком
Про це інформує Polsat News.
"Це символічний момент так званого сімейного фото, коли лідери країн-учасниць саміту стають пліч-о-пліч і позують для спільного фото", - зазначили у виданні.
Однак на фото, як і минулого року, не був присутній президент Польщі. Це було його свідоме рішення, символічне відмежування через участь Білорусії у війні в Україні.
"Президент бойкотував цей момент через те, що там був присутній білоруський лідер Александр Лукашенко. Так було і минулого року. Це символічне відмежування, серед іншого, у зв'язку з участю Білорусі на українському фронті", - пише Polsat News.
За словами джерел, близьких до президента, Дуда не бажав мати "сімейне фото" разом із Лукашенко.
"Сімейне фото є сімейне фото, президент вирішив, що він не хоче мати сімейне фото з Олександром Лукашенком", - пояснив співрозмовник видання.
- У понеділок, 11 листопада, в Баку, Азербайджан, розпочався щорічний саміт ООН COP29, покликаний оцінити поточний стан клімату, визначити міжнародні стандарти та зобов’язання, а також сприяти їх виконанню.
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