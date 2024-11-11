У Баку стартувала конференція ООН зі зміни клімату

Про це інформує Reuters.

Країни-учасниці готуються до складних переговорів щодо фінансової та торговельної політики у сфері клімату, що обумовлено низкою руйнівних погодних явищ, які підсилили вимоги країн, що розвиваються, до значного фінансового забезпечення кліматичних ініціатив.

Президент COP29 Мухтар Бабаєв у своїй промові на церемонії відкриття підкреслив терміновість проблеми зміни клімату.

"Колеги, ми на шляху до краху. Але це не майбутні проблеми. Зміни клімату вже тут, - наголосив він. - Бачите ви їх чи ні, але люди страждають в тіні. Вони вмирають у темряві, і їм потрібно більше, ніж співчуття, більше, ніж молитви й паперова робота. Вони волають про лідерство та дії. COP29 - це той момент, який не можна упустити, щоб намітити новий шлях вперед для всіх".

Зокрема, Бабаєв закликав учасників продемонструвати відданість цілям Паризької кліматичної угоди та досягти конкретних результатів.

Виступаючи на саміті, президент попереднього саміту COP28 Султан аль-Джабер закликав до об'єднання зусиль та досягнення конкретних результатів, підкресливши необхідність переходу від риторики до дій.

"Дозвольте мені дати вам кілька останніх порад: нехай позитив переважає і нехай він керує процесом. Нехай дії говорять голосніше за слова. Нехай результати перевершують риторику. І пам'ятайте, ми - це те, що ми робимо, а не те, що ми говоримо", - підкреслив він.

Очікується, що саміт COP29 стане платформою для жорстких переговорів щодо фінансування кліматичних проєктів та міжнародної торгівлі в умовах зростаючої кліматичної небезпеки.