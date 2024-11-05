Путін і Макрон не приїдуть на кліматичний саміт COP29 в Азербайджан, - Euro News

Про це інформує Euro News.

Попри відсутність лідерів цих країн, понад 100 глав держав та урядів вже підтвердили свою присутність на саміті COP29. Серед європейських лідерів, які візьмуть участь, – представники Чехії, Німеччини, Греції, Угорщини, Італії, Польщі та Іспанії.

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Саміт, що відбудеться наступного тижня, має на меті переглянути Паризьку кліматичну угоду 2015 року, зокрема, ціль обмеження зростання середньої глобальної температури до 1,5°C порівняно з доіндустріальним рівнем.

Ключовим питанням COP29, який називають "фінансовим COP", є фінансування заходів зі зміни клімату. Обговорюватиметься залучення трильйонів доларів для допомоги країнам, що розвиваються, у боротьбі з екстремальними погодними явищами та переходом на чисту енергію.