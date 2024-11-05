Путін і Макрон не приїдуть на кліматичний саміт COP29 в Азербайджан, - Euro News
Президент Росії Володимир Путін і президент Франції Емманюель Макрон не зможуть бути присутніми на важливому кліматичному саміті ООН COP29, який відбудеться наприкінці цього місяця в Баку, Азербайджан
Про це інформує Euro News.
Попри відсутність лідерів цих країн, понад 100 глав держав та урядів вже підтвердили свою присутність на саміті COP29. Серед європейських лідерів, які візьмуть участь, – представники Чехії, Німеччини, Греції, Угорщини, Італії, Польщі та Іспанії.
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Саміт, що відбудеться наступного тижня, має на меті переглянути Паризьку кліматичну угоду 2015 року, зокрема, ціль обмеження зростання середньої глобальної температури до 1,5°C порівняно з доіндустріальним рівнем.
Ключовим питанням COP29, який називають "фінансовим COP", є фінансування заходів зі зміни клімату. Обговорюватиметься залучення трильйонів доларів для допомоги країнам, що розвиваються, у боротьбі з екстремальними погодними явищами та переходом на чисту енергію.
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