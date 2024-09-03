Літо цього року у Києві стало другим найспекотнішим в історії спостережень
Літо 2024 року у столиці України стало другим найспекотнішим в історії після 2010 року. Середня температура повітря становила +23,0 °C, що на 2,6 градуса вище за кліматичну норму
Про це інформує Центральна геофізична обсерваторія.
Зазначається, що за середньою температурою повітря цьогорічне літо посіло другу позицію серед найтепліших у столиці з 1881 року після літа 2010 року, де цей показник сягнув +23,7 °C.
Найбільше позитивне відхилення від кліматичної норми було у липні (3,0 °C).
За три місяці цього року було встановлено 18 температурних рекордів: 14 з них у липні, решта - у серпні.
Найхолодніше у столиці було 14 серпня, коли температура під ранок опустилась до +13,4 °C, а найспекотнішим та рекордним днем виявилось 16 липня - тоді температура після полудня піднялась до +36,0 °C.
Водночас кількість опадів за літо на проспекті Науки склала 211 мм, або 107 % середньобагаторічних показників. Найбільше їх випало у червні - майже дві місячні норми.
- Тим часом за останніми синоптичними прогнозами, в Україну насуваються похолодання та дощі.
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