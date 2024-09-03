Літо цього року у Києві стало другим найспекотнішим в історії спостережень

Про це інформує Центральна геофізична обсерваторія.

Зазначається, що за середньою температурою повітря цьогорічне літо посіло другу позицію серед найтепліших у столиці з 1881 року після літа 2010 року, де цей показник сягнув +23,7 °C.

Найбільше позитивне відхилення від кліматичної норми було у липні (3,0 °C).

За три місяці цього року було встановлено 18 температурних рекордів: 14 з них у липні, решта - у серпні.

Найхолодніше у столиці було 14 серпня, коли температура під ранок опустилась до +13,4 °C, а найспекотнішим та рекордним днем виявилось 16 липня - тоді температура після полудня піднялась до +36,0 °C.

Водночас кількість опадів за літо на проспекті Науки склала 211 мм, або 107 % середньобагаторічних показників. Найбільше їх випало у червні - майже дві місячні норми.