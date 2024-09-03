В Україну насуваються похолодання та дощі: погода від Наталки Діденко на 4 вересня
У середу, 4 вересня, у більшості регіонів України очікується прохолодна температура повітря до +25 °C, а також місцями дощі
Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.
Так, в Одеській, Дніпропетровській областях очікується похолодання, вдень місцями +22...+25 °C.
Загалом завтра температура повітря в Україні буде помірною та комфортною - +24...+29 °C. На крайньому сході, півночі та північному заході очікується до +30 °C.
Де чекати дощі
Дощі, навіть часом грозові зливи, пройдуть 4 вересня у південній частині України. У другій половині дня опади можуть дійти до Черкащини, Дніпропетровщини, Полтавщини.
На решті території України переважатиме суха повітряна маса.
Яка погода у Києві
У Києві 4 серпня очікується суха та тепла погода з температурою повітря +27 °C.
"Хіба південні хмари поділяться зі столицею хмарами. Але не дощем. Тобто завтра в Києві збільшення хмарності, без опадів, приємно тепло", - додала синоптикиня.
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Серпень, як і літо, в Україні завершилося теплою і переважно сухою погодою. Відчутне послаблення спеки очікується вже у перших числах вересня.
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