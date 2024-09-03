В Україну насуваються похолодання та дощі: погода від Наталки Діденко на 4 вересня

Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.

Так, в Одеській, Дніпропетровській областях очікується похолодання, вдень місцями +22...+25 °C.

Загалом завтра температура повітря в Україні буде помірною та комфортною - +24...+29 °C. На крайньому сході, півночі та північному заході очікується до +30 °C.

Де чекати дощі

Дощі, навіть часом грозові зливи, пройдуть 4 вересня у південній частині України. У другій половині дня опади можуть дійти до Черкащини, Дніпропетровщини, Полтавщини.

На решті території України переважатиме суха повітряна маса.

Яка погода у Києві

У Києві 4 серпня очікується суха та тепла погода з температурою повітря +27 °C.

"Хіба південні хмари поділяться зі столицею хмарами. Але не дощем. Тобто завтра в Києві збільшення хмарності, без опадів, приємно тепло", - додала синоптикиня.