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Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, якою буде погода в Україні в останній день літа

Світлана Кравченко
30 серпня, 2024 п'ятниця
13:23
Суспільство погода літо

Серпень, як і літо, в Україні завершується теплою і переважно сухою погодою. Водночас відчутне послаблення спеки очікується вже у перших числах вересня

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Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

Зазначається, що температура повітря у денні години до кінця цього тижня становитиме +30...+34 °C. У південній частині трохи нижче - +27...+30 °C.

Дощі 31 серпня та 1 вересня малоймовірні, можливі лише місцями на півдні - короткочасні грозові.

Погода у столиці

У Києві завершення серпня та початок вересня будуть дуже теплими, навіть спекотними - температура пануватиме +30...+32 °C.

Синоптикиня також зазначає, що відчутніше зниження температури повітря очікується вже з 3 вересня.

Теги:
Україна
Прогноз погоди
Погода у Києві
Погода з Наталкою Діденко
погода в Україні
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