Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, якою буде погода в Україні в останній день літа

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

Зазначається, що температура повітря у денні години до кінця цього тижня становитиме +30...+34 °C. У південній частині трохи нижче - +27...+30 °C.



Дощі 31 серпня та 1 вересня малоймовірні, можливі лише місцями на півдні - короткочасні грозові.

Погода у столиці

У Києві завершення серпня та початок вересня будуть дуже теплими, навіть спекотними - температура пануватиме +30...+32 °C.

Синоптикиня також зазначає, що відчутніше зниження температури повітря очікується вже з 3 вересня.

