Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, якою буде погода в Україні в останній день літа
Серпень, як і літо, в Україні завершується теплою і переважно сухою погодою. Водночас відчутне послаблення спеки очікується вже у перших числах вересня
Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.
Зазначається, що температура повітря у денні години до кінця цього тижня становитиме +30...+34 °C. У південній частині трохи нижче - +27...+30 °C.
Дощі 31 серпня та 1 вересня малоймовірні, можливі лише місцями на півдні - короткочасні грозові.
Погода у столиці
У Києві завершення серпня та початок вересня будуть дуже теплими, навіть спекотними - температура пануватиме +30...+32 °C.
Синоптикиня також зазначає, що відчутніше зниження температури повітря очікується вже з 3 вересня.
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