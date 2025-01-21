У Білорусі відбувається дострокове голосування на псевдовиборах президента
У Білорусі 21 січня розпочалося дострокове голосування на так званих президентських виборах, воно триватиме до 25 січня
Про це повідомили у ЦВК Білорусі.
Основний день голосування на "виборах" - 26 січня.
Білоруська служба "Радіо Свобода" пише: за словами правозахисників, дострокове голосування є одним із механізмів фальсифікації виборів. У ньому зазвичай беруть участь до 40% виборців.
Проте спостерігачі попередніх виборів і правозахисники підкреслюють, що виконавча влада Білорусі визначає плани й кількість людей, які повинні достроково проголосувати.
"Ці плани поширюються між регіонами та підприємствами, фактично змушуючи громадян голосувати достроково", - йдеться у матеріалі.
Водночас ЦВК Республіки Білорусь щоразу заперечує подібні звинувачення, називаючи дострокове голосування міжнародною практикою.
- У грудні Центральна виборча комісія Білорусі зареєструвала 5 кандидатів, які братимуть участь у виборах президента 26 січня 2025 року - Олександра Лукашенка, Олега Гайдукевича, Сергія Сиранкова, Анну Канапацьку та Олександра Хижняка. Самопроголошений президент Лукашенко балотується всьоме.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 42.08 Купівля 42.08Продаж 42.63
- EUR Купівля 43.52Продаж 44.29
- Актуальне
- Важливе