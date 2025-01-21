У Білорусі відбувається дострокове голосування на псевдовиборах президента

Про це повідомили у ЦВК Білорусі.

Основний день голосування на "виборах" - 26 січня.

Білоруська служба "Радіо Свобода" пише: за словами правозахисників, дострокове голосування є одним із механізмів фальсифікації виборів. У ньому зазвичай беруть участь до 40% виборців.

Проте спостерігачі попередніх виборів і правозахисники підкреслюють, що виконавча влада Білорусі визначає плани й кількість людей, які повинні достроково проголосувати.

"Ці плани поширюються між регіонами та підприємствами, фактично змушуючи громадян голосувати достроково", - йдеться у матеріалі.

Водночас ЦВК Республіки Білорусь щоразу заперечує подібні звинувачення, називаючи дострокове голосування міжнародною практикою.