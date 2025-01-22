У ЄС розглянуть проєкт резолюції про фальсифікацію виборів у Білорусі

Про це пише білоруська служба радіо "Свобода".

Дебати щодо проєкту резолюції провели напередодні. Під час них єврокомісар з питань оборони, колишній прем’єр-міністр Литви Андрюс Кубілюс наголосив, що репресії та порушення прав людини в Білорусі, а також відсутність будь-яких опозиційних кандидатів на виборах не забезпечують проведення демократичних виборів.

Кубілюс також наголосив, що рішення не запрошувати на президентські вибори в Білорусі спостерігачів ОБСЄ є ще одним доказом непрозорості цих виборів.

Від імені делегації Європарламенту зі зв’язків з Білоруссю виступила її голова, депутатка від Польщі Малгожата Госєвська, наголосивши, що організовані Олександром Лукашенком "антивибори" є цинічним фарсом, спрямованим на зміцнення його влади.

"Ми маємо діяти рішуче та надіслати чіткий сигнал: ми не потерпимо режиму, який порушує права людини та базові демократичні цінності", – наголосила Госєвська.

У самому проєкті резолюції засуджують призначені на 26 січня так звані президентські вибори в Білорусі, називаючи їх "фальшивими" через відсутність демократичних стандартів.

Резолюція також засуджує систематичні порушення прав людини в Білорусі, придушення громадянського суспільства та співучасть Білорусі у війні РФ проти України, одночасно підтверджуючи підтримку білоруського народу в його прагненні до демократії та прав людини.