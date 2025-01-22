У ЄС розглянуть проєкт резолюції про фальсифікацію виборів у Білорусі
Європарламент у середу, 22 січня, розгляне проєкт резолюції "Необхідність дій для боротьби з продовженням утисків і фальсифікації виборів у Білорусі"
Про це пише білоруська служба радіо "Свобода".
Дебати щодо проєкту резолюції провели напередодні. Під час них єврокомісар з питань оборони, колишній прем’єр-міністр Литви Андрюс Кубілюс наголосив, що репресії та порушення прав людини в Білорусі, а також відсутність будь-яких опозиційних кандидатів на виборах не забезпечують проведення демократичних виборів.
Кубілюс також наголосив, що рішення не запрошувати на президентські вибори в Білорусі спостерігачів ОБСЄ є ще одним доказом непрозорості цих виборів.
Від імені делегації Європарламенту зі зв’язків з Білоруссю виступила її голова, депутатка від Польщі Малгожата Госєвська, наголосивши, що організовані Олександром Лукашенком "антивибори" є цинічним фарсом, спрямованим на зміцнення його влади.
"Ми маємо діяти рішуче та надіслати чіткий сигнал: ми не потерпимо режиму, який порушує права людини та базові демократичні цінності", – наголосила Госєвська.
У самому проєкті резолюції засуджують призначені на 26 січня так звані президентські вибори в Білорусі, називаючи їх "фальшивими" через відсутність демократичних стандартів.
Резолюція також засуджує систематичні порушення прав людини в Білорусі, придушення громадянського суспільства та співучасть Білорусі у війні РФ проти України, одночасно підтверджуючи підтримку білоруського народу в його прагненні до демократії та прав людини.
- У грудні Центральна виборча комісія Білорусі зареєструвала 5 кандидатів, які братимуть участь у виборах президента 26 січня 2025 року - Олександра Лукашенка, Олега Гайдукевича, Сергія Сиранкова, Анну Канапацьку та Олександра Хижняка. Самопроголошений президент Лукашенко балотується всьоме.
- 21 січня у Білорусі розпочалося дострокове голосування на так званих президентських виборах, воно триватиме до 25 січня.
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