Більшість військових у Білорусі виступає проти участі у війні, – Тихановська
Лідерка опозиції Білорусі Світлана Тихановська розповіла, що в білоруській армії немає антиукраїнських настроїв, а більшість військових виступають проти участі у війні
Про це вона сказала в інтерв'ю Еспресо.
"У білоруській армії немає антиукраїнських настроїв. Більшість військових виступають проти участі у війні, і серед населення існує абсолютний консенсус: білоруська армія не повинна брати участі", – зазначила Тихановська.
Вона також наголосила, що те, що білоруська армія не долучилася до бойових дій, – заслуга не самопроголошеного президента Олександра Лукашенка, а білоруського суспільства.
"Звісно, пропаганда намагається переконати, що Україна, Польща та Литва – вороги, але в це мало хто вірить. Ми закликаємо військових, якщо буде наказ вступити у війну, відмовитися виконувати його та саботувати дії. Впевнена, багато хто так і зробить", – сказала білоруська опозиціонерка.
Тихановська додала, що в її країні немає імперських комплексів і амбіцій, як у Росії та наголосила, що "Білорусь – це європейська нація, яка прагне миру, свободи та незалежності".
Лідерка опозиції також розповіла про підпілля в Білорусі, зазначивши, що воно існує, але наразі небагато людей діють активно.
"Сотні людей були засуджені за акти саботажу та антивоєнні дії з 2022 року, багато хто отримав по 10-15-20 років ув'язнення. Ініціативи, як-от "Білоруський Гаюн", збирають інформацію про російську військову активність. Чимало активістів приєдналися до полку Калиновського та інших підрозділів, які воюють за Україну. Уже понад 80 добровольців загинули за свободу України", – розповіла Тихановська.
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