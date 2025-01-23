Якщо РФ обрізати доходи, то Путін не зможе утримувати навіть території, які тимчасово захопив, - політолог Димов

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Три роки тому Путін висував умови навіть через лідерів Європи. Тоді Україну він взагалі не визнавав, для нього такої країни не існувало. Він висував ультиматум США через голову Європи, а сьогодні ультиматум вже висувають Путіну. Путін тоді не помічав Україну і хотів говорити з США безпосередньо про те, як вони облаштовуватимуть світ. Наразі Трамп йому сказав, що будеш сідати за стіл перемовин з Україною. Тобто зараз ситуація прямо протилежна тій, яка була на початку широкомасштабної агресії. Тоді умови висував Путін, тепер умови висувають йому", – наголосив Димов.

За словами директора Центру суспільно-інформаційних технологій "Форум", Трамп прекрасно розуміє, в якій ситуації перебуває Росія. Рівень амбіцій Трампа є дуже високим, і Путін насправді не може зрівнятися з ним.

"На жаль, всі розуміють, що Росія почала війну, але поступки пропонують робити Україні. Мені дуже не подобається формула "мир в обмін на території", тобто Путін і території забирає, і мир хоче нав'язати свій", – підкреслив Димов.

Політолог також додав, що Путін хотів говорити на рівних з США, але сьогодні його взагалі не помічають.

"Путін перебуває в ситуації, яку прекрасно розуміє Трамп, – це ідеальний шторм для Росії, величезні видатки на війну, зараз у РФ стагнація та інфляція. І якщо обрізати йому доходи, то він опиниться в ситуації, коли він не зможе утримувати навіть ті території, які він тимчасово захопив", – зазначив Димов.