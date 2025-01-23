"Без вільної України не буде вільної Білорусі": Тихановська розповіла про співпрацю з Києвом
Білоруська опозиціонерка Світлана Тихановська заявила, що постійно контактує з Києвом, а українське питання присутнє в кожному її виступі та зустрічі
Про це вона розповіла в інтерв'ю Еспресо.
"Ми постійно спілкуємося з представниками МЗС України, Офісу президента та інших ключових структур. У Верховній Раді є група друзів демократичної Білорусі. Україна також призначила посла з особливих доручень Ігоря Кизима, який є нашою основною контактною особою. Ми неодноразово зустрічалися з міністром закордонних справ України на міжнародних форумах, і Україна активно долучається до наших ініціатив в рамках таких організацій, як ОБСЄ. Ми вже тричі проводили білорусько-український "Острозький форум" – у Львові та Києві. Це основний регулярний майданчик, де разом працюють білоруські політики-демократи та українські дипломати та народні депутати, експерти, науковці, громадянське суспільство", - сказала Тихановська.
За її словами, білоруська опозиція усвідомлює, що без вільної України не буде вільної Білорусі.
"Українське питання присутнє в кожному моєму виступі та зустрічі, незалежно від того, чи це розмова з президентом, прем’єр-міністром чи іншими лідерами різних країн. Я завжди кажу одне: Україні потрібно віддати все, щоб перемогти. Повторюся – без вільної України не буде вільної Білорусі. І навпаки: без вільної Білорусі не буде безпечної України", - додала вона.
Політикиня наголосила, що білоруська опозиція підтримуватиме Україну за будь-яких умов.
"Для нас надзвичайно важлива співпраця з українським суспільством. Ми розуміємо, що українська влада може бути обережною у контактах з білоруськими структурами через режим Лукашенка. Але ми будемо підтримувати Україну за будь-яких умов і відкриті до цих контактів, якщо буде бажання української влади", - резюмувала Тихановська.
- У грудні 2024 року Тихановська заявляла, що підтримує добрі відносини з українською владою, але не такі амбітні, як їй хотілося б.
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