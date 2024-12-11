Лідерка білоруської опозиції Тихановська заявила, що підтримує добрі відносини з українською владою та суспільством
Лідерка опозиції Білорусі Світлана Тихановська заявила, що підтримує добрі відносини з українською владою, але не такі амбітні, як їй хотілося б
Про це вона сказала в інтервʼю редактору "Європейської правди" Сергію Сидоренку.
Тихановська зазначила, що опозиції Білорусі вдалось налагодити добрі відносини з українським суспільством та владою, зокрема через парламентську групу "За демократичну Білорусь". Проте вона визнала, що відносини з українською владою не настільки амбітні, як хотілося б.
"З початку війни в мене був такий принцип: будь-що не нашкодити Україні. І якщо я розумію, що є якісь перешкоди для встановлення більш офіційних відносин між українською владою і демократичними силами Білорусі – то так і треба. Не треба форсувати", – прокоментувала лідерка білоруської опозиції.
Тихановська поінформувала, що представники демократичних сил Білорусі зустрічаються з представниками МЗС України та радниками президента Зеленського, додавши, що "цього достатньо".
"Чого ми хочемо – то це пояснити, що на Лукашенка не можна покластися, що він завжди обманюватиме. І якщо люди думають, що, можливо, одного дня Лукашенко перейде на бік України – то цього ніколи не буде", – зазначила вона.
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