У Білорусі 45 людей звинуватили в "екстремістській діяльності з метою отримати закордонні гранти"

Про це пише слідчий комітет Білорусі.

"Встановлено, що з метою отримання нових "грантів" за кордоном, триває активна імітація діяльності екстремістських формувань. Цього разу представники радикальної спільноти анонсували нову ініціативу - "Платформа 2025"", - йдеться у повідомленні.

Ця ініціатива нібито передбачає "консолідацію екстремістів для координації дій в період електоральної кампанії в Білорусі".

"Крім уже відомих учасників екстремістських формувань, правоохоронні органи Білорусі додатково встановили ще 22 особи, які приєдналися до діяльності Тихановської та її прихильників із захоплення державної влади в Республіці Білорусь неконституційним шляхом", - зазначили в слідчому комітеті.

Цих людей визнали підозрюваними. Їхні дії кваліфікували за ч. 1 ст. 357 Кримінального кодексу ("змова чи інші дії, вчинені з метою захоплення державної влади").

У слідчому комітеті також зазначили, що нібито "для звіту перед кураторами і наочної імітації підтримки радикалів, члени екстремістських формувань організовували нечисленні вуличні збори в різних країнах".

"Серед учасників вуличних акцій додатково встановлено та ідентифіковано 23 особи, які поповнили список чинних підозрюваних у кримінальній справі. Правову оцінку їхнім діям надано в межах ч. 3 ст. 361-1 Кримінального кодексу Республіки Білорусь", - додали в комітеті.