У Білорусі затримали жінку, яка оприлюднила в мережі відео ймовірного падіння "шахеда"
У Білорусі затримали жінку за оприлюднення відео ймовірного падіння російського ударного БПЛА типу Shahed у Калинковичах 3 жовтня
Про це повідомляють внутрішні війська МВС Білорусі.
У відомстві зазначили, що жінку затримали нібито за співпрацю з "екстремістськими ресурсами".
"Передаючи інформацію, фото- та відеоматеріали адміністраторам деструктивних телеграм-каналів, жінка не лише могла посіяти паніку серед населення та дезінформувати його, а й заробила собі кримінальну відповідальність", - йдеться у повідомленні.
Що передувало
За даними моніторингового каналу "Бєларускі Гаюн", у четвер, 3 жовтня, о 04:55 у Калинковичах вибухнув російський ударний БПЛА типу Shahed.
Сьогодні, 4 жовтня, у білоруських телеграм-каналах з'явилось відео ймовірного падіння російського дрона у Калинковичах.
Як зазначило видання "Медіазона Білорусь", "розташування хвіртки, її форма, колір і форма паркану на кадрах з камери спостереження збігаються з хвірткою і парканом на записі силовиків".
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