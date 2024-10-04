У Білорусі затримали жінку, яка оприлюднила в мережі відео ймовірного падіння "шахеда"

Про це повідомляють внутрішні війська МВС Білорусі.

У відомстві зазначили, що жінку затримали нібито за співпрацю з "екстремістськими ресурсами".

"Передаючи інформацію, фото- та відеоматеріали адміністраторам деструктивних телеграм-каналів, жінка не лише могла посіяти паніку серед населення та дезінформувати його, а й заробила собі кримінальну відповідальність", - йдеться у повідомленні.

Що передувало

За даними моніторингового каналу "Бєларускі Гаюн", у четвер, 3 жовтня, о 04:55 у Калинковичах вибухнув російський ударний БПЛА типу Shahed.

Сьогодні, 4 жовтня, у білоруських телеграм-каналах з'явилось відео ймовірного падіння російського дрона у Калинковичах.

Як зазначило видання "Медіазона Білорусь", "розташування хвіртки, її форма, колір і форма паркану на кадрах з камери спостереження збігаються з хвірткою і парканом на записі силовиків".