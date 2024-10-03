Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією У Білорусі 3 жовтня вранці вибухнув "шахед", - Гаюн

У Білорусі 3 жовтня вранці вибухнув "шахед", - Гаюн

Юлія Лаврук
3 жовтня, 2024 четвер
19:09
Війна з Росією дрон Shahed-136, атака росії по Києву 17 жовтня

У білоруському місті Калинковичі вранці у четвер, 3 жовтня, вибухнув російський ударний БПЛА типу Shahed

Зміст

Про це повідомляє "Бєларускі Гаюн".

За даними моніторингового каналу, сьогодні вранці, близько 04:55, над Калинковичами було чутно гучний звук вибуху. Цю інформацію вдалося підтвердити з кількох джерел.

Як пише Гаюн, о 04:43 інший моніторинговий канал повідомив про захід "шахеда" в повітряний простір Білорусі та його рух у напрямку Мозиря, на схід від Наровлі.

"Відстань від Наровлі до Калинковичів становить 40 км, які "шахед" може подолати всього за 11 хвилин (середня швидкість - 200 км/год). Траєкторія і швидкість руху "шахеда" свідчать про те, що в момент вибуху дрон уже був над містом. Водночас за нашими даними, в описуваний проміжок часу авіація ВПС РБ над Гомельщиною не фіксувалася", - йдеться у повідомленні.

На підставі цього, "Бєларускі Гаюн" зробив висновок, що сьогодні о 04:55 у Калинковичах вибухнув дрон-камікадзе типу Shahed. Наразі невідомо, чи здетонував він самостійно, чи був збитий силами ППО.

  • У четвер, 3 жовтня, на територію Білорусі залетіли три російські ударні БПЛА типу Shahed. Вони перетнули кордон з Чернігівської області.

Теги:
Світ
Білорусь
безпілотник
Військові новини
Читайте також:
Пожежа у Росії через атаку дронів
Автор Марина Клюєва
30 вересня, 2024 понедiлок
"Мало сумнівів у тому, що наш удар не досягнув мети": Defense Express про атаку на ворожий арсенал "Котлубань"
Карта бойових дій за 25 вересня - 2 жовтня
Автор Богдан Бачинський
2 жовтня, 2024 середа
Карта бойових дій за період 25 вересня – 2 жовтня: ЗСУ втратили Вугледар, але загальмували росіян під Покровськом
Тейлор Свіфт
Автор Дар'я Тарасова
2 жовтня, 2024 середа
У США чоловік за $4 тис. купив гітару "з автографом Тейлор Свіфт" і розтрощив її, бо співачка підтримала Камалу Гарріс
Київ
+20°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.06
    Купівля 41.06
    Продаж 41.5
  • EUR
    Купівля 45.35
    Продаж 46
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, четвер
3 жовтня
19:45
Live
Динамо, Ліга чемпіонів
"Гоффенгайм" - "Динамо" 0:0: онлайн-трансляція матчу Ліги Європи
19:39
Молдова
У Молдові заблокували російські Яндекс і Rutube
19:38
Оновлено
Курська АЕС
У МЗС спростували російський фейк про нібито спробу ЗСУ атакувати Курську АЕС
19:31
Армія РФ вдарила по зупинці громадського транспорту у Купʼянську: серед поранених 16-річна дівчина
19:11
Україна отримала від ПРООН 10 спецавтівок для медиків у прифронтових областях
19:11
Молдова
РФ підкупила 130 тис. громадян Молдови, аби завадити країні вступити до ЄС
19:00
Аналітика
ізраїльські солдати
Війна на трьох фронтах: чому Ізраїль одночасно воює з ХАМАСом, "Хезболлою" та Іраном. Пояснюємо
18:46
Свічка пам'яті
Удар РФ по Полтаві 3 вересня: у лікарні померла ще одна людина, кількість загиблих зросла до 59
18:39
Роберт Фіцо
"ЄС потребує РФ": Фіцо заявив, що "зробить все для відновлення нормальних відносин" з Москвою
18:33
Український легіон розпочав набір добровольців у Любліні
18:19
рада слуга народу
Нардепа від "Слуги Народу" судитимуть за незаконне збагачення на 11 млн грн
18:18
острови Чагос
Британія передасть свою останню африканську колонію Маврикію
18:16
Ексклюзив
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
РФ отримала нові можливості з виготовлення "шахедів", - Defense Express
18:14
Новини компаній
У Києві відбувся форум "People Power: Сила бути різними" про безбар’єрність у робочому середовищі
18:09
Люксембург
Люксембург долучився до Коаліції дронів
18:02
OPINION
Чи підтримують українці добудову АЕС
17:52
поїзд РФ з символами "Z"
Литва відмовилась пропускати транзитний поїзд РФ з символами "Z": персонал зобов'язали стерти написи з вагонів
17:48
Кароль Навроцький
Директор польського Інституту нацпам'яті назвав Галичину "Східною Малопольщею"
17:39
Шалва Папуашвілі
Спікер парламенту Грузії Папуашвілі підписав закони, які обмежуть права ЛГБТ-спільноти
17:18
Єврокомісія
Порушує законодавство ЄС: Єврокомісія подає на Угорщину до суду через закон про "захист суверенітету"
17:18
Ексклюзив
Дана Ярова
Це буде важливий крок: радниця заступника МОУ Ярова про експорт дронів українського виробництва
17:12
"Океан Ельзи" оголосив 5-й поспіль концерт у Палаці спорту, чим встановив рекорд
17:09
на фото ситуація на фронті
Від початку доби на фронті відбулося 73 боєзіткнення: ворог найактивніший на Курахівському та Покровському напрямках
17:02
Ексклюзив
окупанти в Криму
Противник накопичує сили для проведення штурмових дій: командир 31-ї ОМБр про Таврійський напрямок
16:56
Микола Точицький
Точицький вважає, що треба залучати бізнес для фінансування культури 
16:48
В Україні до 15 років засудили брата й сестру, які діяли на Харківщині для розвідки РФ
16:48
На Харківщині лісова пожежа знищила селище: четверо людей згоріли живцем
16:25
Сергій Рябков
У МЗС РФ заявили, що "не бачать можливості для прямих контактів із Києвом"
16:17
Курськ
Росіяни обстрілюють населені пункти Курської області, де немає українських військ, - ОТУ "Сіверськ"
16:14
Оновлено
РФ вдарила по прикордонному селу на Чернігівщині: троє загиблих, серед них дитина
16:06
YAKTAK та Святослав Вакарчук презентували спільну пісню "На нічному небі"
16:03
OPINION
Демографічна стратегія ціною в 4 млн життів
16:02
Володимир Зеленський
"Життя важливіші, ніж будь-які забудови": Зеленський про вихід ЗСУ з Вугледара
15:55
Оновлено
Telegram
У Telegram стався масштабний збій: месенджер відновлює роботу
15:50
Пресреліз
Анастасія Равва на конференції ОБСЄ з людського вимір
Медіа мають допомогти суспільству зрозуміти різницю між правдою та брехнею, - Анастасія Равва на конференції ОБСЄ
15:44
Ексклюзив
НАТО
Тримаємо кулаки, що українська дипломатія зможе зрушитися в цьому напрямку: експерт Жмайло про вступ до НАТО
15:38
діти, злочини росії
Депортація 31 української дитини до РФ під керівництвом Пушиліна: шістьох дітей вдалося повернути
15:28
ЗРК Patriot
Україна отримала від Румунії ЗРК Patriot
15:12
Оновлено
Володимир Зеленський і Марк Рютте
Новий генсек НАТО Рютте прибув до Києва та зустрівся із Зеленським
15:02
Борис Джонсон
BBC скасувала інтерв'ю Джонсона через помилку ведучої
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV