У Білорусі 3 жовтня вранці вибухнув "шахед", - Гаюн
У білоруському місті Калинковичі вранці у четвер, 3 жовтня, вибухнув російський ударний БПЛА типу Shahed
Про це повідомляє "Бєларускі Гаюн".
За даними моніторингового каналу, сьогодні вранці, близько 04:55, над Калинковичами було чутно гучний звук вибуху. Цю інформацію вдалося підтвердити з кількох джерел.
Як пише Гаюн, о 04:43 інший моніторинговий канал повідомив про захід "шахеда" в повітряний простір Білорусі та його рух у напрямку Мозиря, на схід від Наровлі.
"Відстань від Наровлі до Калинковичів становить 40 км, які "шахед" може подолати всього за 11 хвилин (середня швидкість - 200 км/год). Траєкторія і швидкість руху "шахеда" свідчать про те, що в момент вибуху дрон уже був над містом. Водночас за нашими даними, в описуваний проміжок часу авіація ВПС РБ над Гомельщиною не фіксувалася", - йдеться у повідомленні.
На підставі цього, "Бєларускі Гаюн" зробив висновок, що сьогодні о 04:55 у Калинковичах вибухнув дрон-камікадзе типу Shahed. Наразі невідомо, чи здетонував він самостійно, чи був збитий силами ППО.
- У четвер, 3 жовтня, на територію Білорусі залетіли три російські ударні БПЛА типу Shahed. Вони перетнули кордон з Чернігівської області.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.06 Купівля 41.06Продаж 41.5
- EUR Купівля 45.35Продаж 46
- Актуальне
- Важливе