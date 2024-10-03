У Білорусі 3 жовтня вранці вибухнув "шахед", - Гаюн

Про це повідомляє "Бєларускі Гаюн".

За даними моніторингового каналу, сьогодні вранці, близько 04:55, над Калинковичами було чутно гучний звук вибуху. Цю інформацію вдалося підтвердити з кількох джерел.

Як пише Гаюн, о 04:43 інший моніторинговий канал повідомив про захід "шахеда" в повітряний простір Білорусі та його рух у напрямку Мозиря, на схід від Наровлі.

"Відстань від Наровлі до Калинковичів становить 40 км, які "шахед" може подолати всього за 11 хвилин (середня швидкість - 200 км/год). Траєкторія і швидкість руху "шахеда" свідчать про те, що в момент вибуху дрон уже був над містом. Водночас за нашими даними, в описуваний проміжок часу авіація ВПС РБ над Гомельщиною не фіксувалася", - йдеться у повідомленні.

На підставі цього, "Бєларускі Гаюн" зробив висновок, що сьогодні о 04:55 у Калинковичах вибухнув дрон-камікадзе типу Shahed. Наразі невідомо, чи здетонував він самостійно, чи був збитий силами ППО.