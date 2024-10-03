До повітряного простору Білорусі залетіли 3 "шахеди", - "Гаюн"
У четвер, 3 жовтня, на територію Білорусі залетіли три російські ударні БПЛА типу Shahed. Вони перетнули кордон з Чернігівської області
Про це повідомляє "Бєларускі Гаюн".
За даними моніторингових каналів, близько 12:55 три "шахеди" залетіли з Чернігівської області у напрямку Гомельської області в Білорусі.
"Відомо, що два з них перелетіли в районі Нової Гути та рухаються курсом на Гомель, ще один зайшов у районі Лоєва та рухається у напрямку Хойніков", - йдеться у повідомленні.
Водночас моніторинговий канал стверджує, що в небі над Білоруссю прямо зараз перебуває вертоліт з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком. Він нібито прямує південним курсом із резиденції "Озерний" у напрямку Микашевичів.
- Російська окупаційна армія атакувала село Гірськ на кордоні Чернігівської області. Унаслідок цього загинула дві людини, серед них дитина. Також 4 постраждалих.
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