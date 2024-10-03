РФ вдарила по прикордонному селу на Чернігівщині: двоє загиблих, серед них дитина

Про це повідомляє Сновська міська рада.

За попередньою інформацією, внаслідок обстрілу загинули двоє цивільних. Серед них одна дитина. Також постраждали 4 людини: трьох важкопоранених та одного пораненого середньої тяжкості доставлено до центральної лікарні.

"Вкотре закликаємо - не ігноруйте повітряну тривогу! Бережіть ваше життя і життя ваших близьких!" - додали у міськраді.