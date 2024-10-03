РФ вдарила по прикордонному селу на Чернігівщині: двоє загиблих, серед них дитина
Російська окупаційна армія атакувала село Гірськ на кордоні Чернігівської області. Унаслідок цього загинула дві людини, серед них дитина. Також 4 постраждалих
Про це повідомляє Сновська міська рада.
За попередньою інформацією, внаслідок обстрілу загинули двоє цивільних. Серед них одна дитина. Також постраждали 4 людини: трьох важкопоранених та одного пораненого середньої тяжкості доставлено до центральної лікарні.
"Вкотре закликаємо - не ігноруйте повітряну тривогу! Бережіть ваше життя і життя ваших близьких!" - додали у міськраді.
- У ніч проти 3 жовтня російський ворог завдав удару по селищу Черкаська Лозова Харківської області. Унаслідок цього постраждали 3 людини.
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