РФ вночі вдарила по селу Черкаська Лозова на Харківщині: троє постраждалих
У ніч проти 3 жовтня російський ворог завдав удару по селищу Черкаська Лозова Харківської області. Унаслідок цього постраждали 3 людини
Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Близько 05:25 окупанти атакували селище Черкаська Лозова Харківського району.
Унаслідок обстрілу пошкоджено 7 приватних будинків, господарчі споруди. Водночас постраждали три людини: дві жінки 68 та 57 років та чоловік 69 років.
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Ввечері середи, 2 жовтня, російські терористи запустили ударні БПЛА "шахеди" для обстрілу України. Також росіяни атакували КАБами Харків.
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