Нас надихає ваша відвага і людяність, - Тихановська звернулася до українців на День Незалежності

Про це вона написала на своєму офіційному сайті.

"Шановний президенте Зеленський! Шановні українці! Щодня, протягом понад двох з половиною років, світ стає свідком вашої незламності, сили духу та відданості боротьбі за свободу та незалежність. Безстрашно захищаючи свою країну від агресора, ви надихаєте на боротьбу багато народів, у тому числі й білорусів. А ваші успіхи на полі бою та в дипломатії, ваша єдність, самоорганізація – вже увійшли в підручники історії", - зазначила Тихановська.

Вона також відзначила, що протягом останніх тижнів українським військовим вдалося витіснити ворога на його територію, зауваживши, що навіть у найважчих умовах війни, Україна діє відповідно до закону та міжнародних зобов’язань.

"Події в Курській області шокували навіть найбільших скептиків. Вам також вдалося ратифікувати Римський статут – великий крок до відновлення справедливості, який дозволить притягнути до відповідальності винних у злочинах", - додала політикиня.

За словами Тихановської, дуже важливим є те, що українці за увесь час війни не втратили своєї людяності, навіть коли Росія скидає бомби на дитячі лікарні та робить усе для того, аби залишити українські міста без світла та тепла.

"Навіть у цих умовах ви проявляєте солідарність, взаємодопомогу, зберігаєте оптимізм. Ваша боротьба – це боротьба за право бути собою, за право мирно жити на своїй землі. Живіть вільно, - побажала вона. - Ваша мужність надихає всіх нас. І я пишаюся тим, що білоруські добровольці пліч-о-пліч з українцями воюють за нашу і вашу свободу. Адже долі наших країн взаємопов’язані. Без вільної України не буде вільної Білорусі, а без вільної Білорусі не буде безпечної Європи".

Вона наголосила, що Україна та Білорусь мають не лише спільну історію, а й спільні цінності, оскільки "навіть такі важливі слова в нашій рідній мові – любов, батьківщина, боротьба, гідність, незалежність – звучать схоже".

"Як показує історія, незалежність ніколи не дається легко. Його потрібно захищати, і ви робите це з великою гідністю. Ваша перемога буде перемогою над темрявою і страхом. А головне – над тими, хто намагається вкрасти вашу незалежність. З Днем Незалежності і Слава Україні", - привітала Тихановська.