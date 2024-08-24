Низка країн світу привітали Україну у 33-ю річницю Незалежності

Про це світові лідери написали на своїх сторінках у соцмережі Х.

Велика Британія

Слова привітання висловив прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер.

"Британія завжди буде з Україною. У день вашої незалежності ми хочемо звернутися до вас з чітким посланням: Ми будемо продовжувати стояти з вами, тому що це те, на що заслуговує народ України. Слава Україні", - наголосив він.



Україну привітали і в зовнішньополітичному відомстві Сполученого Королівства, пообіцявши підтримувати нашу державу "стільки, скільки буде потрібно".

"33 роки тому український народ обрав незалежність від Радянського Союзу. Сьогодні Україна є суверенною державою, яка протистоїть спробам Росії знищити її національну та культурну ідентичність. Велика Британія буде підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно", - наголосили у міністерстві.

Молдова

Президентка Молдови Мая Санду також долучилась до привітань, написавши "З Днем Незалежності, Україно!", українською мовою.

"У День Незалежності України ми відзначаємо мужність і стійкість українського народу. Ваша боротьба за свободу є маяком надії для всіх, хто цінує демократію. Молдова стоїть з вами, сьогодні і завжди", - пообіцяла вона.

Нідерланди

Також з 33-ю річницею Незалежності Україну привітав прем’єр-міністр Нідерландів Дік Скооф, пообіцявши допомагати Україні не лише в цей день, а й у будь-який інший.

"Ваша боротьба показує, що незалежність ніколи не можна сприймати як належне. Це те, за що варто боротися. Але ніхто не може зробити це самотужки. І вам це не потрібно. Україна може продовжувати розраховувати на Нідерланди. Не тільки сьогодні, в День Незалежності, але й кожного дня", - зауважив він.

Австрія

Відеопривітання також записав посол Австрії Арад Бенкьо. На знак солідарності з Україною він висловився українською мовою й навіть процитував слова В’ячеслава Чорновола про те, що "незалежність – це не лише прапор і герб, а насамперед віра в себе".

"Дорогі українські друзі, вітаю вас з річницею Незалежності України. Цей особливий день знаменує собою три десятиліття вашого неймовірного шляху до свободи та самовизначення", - наголосив він.

Ірландія

Крім того, зі святом привітала українців й посол Ірландії Тереза Гілі.

"Я переконана, що попри теперішні виклики Україна зараз є сильнішою, згуртованішою і більш впевненою у своєму курсі, ніж будь-коли раніше. Мої вітання українцям та Україні… Ірландія і надалі буде з вами у партнерстві й дружбі. І ми чекаємо дня, коли Україна переможе у цій війні, відбудується і стане членом ЄС", - заявила вона.

Урсула фон дер Ляєн

Відеопривітання також записала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

"Європа завжди буде на боці України, тому що Україна – це Європа. Ваша свобода – це наша свобода. Наша безпека – це наша безпека", - підкреслила вона.

Литва

Президент Литви Гітанас Науседа привітав Україну з Днем Незалежності й пообіцяв і надалі залишатися нашим найсильнішим прихильником.

"З Днем Незалежності, дорогий друже Володимире Зеленський та хоробрий народе України! У Литві ми не сумніваємося, що Україна переможете, станете членом ЄС і НАТО, станете сильнішими і процвітатимете. Литва і надалі залишатиметься вашим найсильнішим прихильником. Ви завжди можете на нас розраховувати", - наголосив він.

Happy Independence Day, dear friend @ZelenskyyUa& brave people of #Ukraine!



In #Lithuania we have no doubt that ????????will win, become a member of ????????& NATO, grow stronger& prosper.



???????? will continue being your strongest supporter. You can always count on us! pic.twitter.com/1W27TgM89G — Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) August 24, 2024

Естонія

До привітань також долучилось міністерство закордонних справ Естонії.

"З Днем Незалежності, Україно! У той час як у багатьох країнах День Незалежності є урочистим і безтурботним святом, для України це ще один день боротьби за збереження своєї незалежності. Сьогодні в Естонія поруч майорять прапори Естонії та України. Разом до перемоги", - зазначили у відомстві.

Happy Independence Day, #Ukraine!



While in many countries Independence Day is a solemn & carefree holiday, for Ukraine it means yet another day of fighting for keeping their independence alive.



???????? & ???????? flags are flying alongside in #Estonia today. Разом до перемоги! pic.twitter.com/4pIAU4rqj0 — Estonian MFA ???????? | ???? #StandWithUkraine (@MFAestonia) August 24, 2024

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