Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Наразі ми не розуміємо, які "джокери" є в Путіна, - генерал-майор запасу ЗСУ Кривонос
Ексклюзив

Наразі ми не розуміємо, які "джокери" є в Путіна, - генерал-майор запасу ЗСУ Кривонос

Оксана Ліховід
23 січня, 2025 четвер
21:39
Війна з Росією Сергій Кривонос

На сьогодні не зрозуміло, яким чином завершиться війна, тому передчасно говорити про можливість початку передвиборчої кампанії в Україні

Зміст

Про це генерал-майор запасу ЗСУ Сергій Кривонос сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Наразі треба чітко розуміти, що війна ще не закінчилася. І незрозуміло, яким чином вона завершиться. Ми розкладаємо всі колоди в пасьянсі, але розуміємо, що колода не в наших руках, і ми не знаємо, які "джокери" є у Путіна. Його впертість і небажання впливати на певну ситуацію залишаються наразі незмінними", - зауважив Кривонос.

Генерал-майор запасу зауважив, що "через бездіяльність влади у період з 2019-го по 2022 рік Україна втратила значну кількість територій і не одну сотню тисяч людей". Тому, на його переконання, Путін і надалі намагатиметься дотиснути.

"Зараз не варто зосереджуватися лише на політичному питанні. Завдання номер 1 – запитати у влади: чому, нешановна владо, ви досі не перевели економіку на функціонування в умовах особливого періоду? Чому ви у значній кількості не виконуєте закон про мобілізацію та мобілізаційну підготовку? Вибори виборами, але хлопці, які зараз перебувають в окопах, про вибори не думають. Вони думають про те, як захистити власну країну, знищити якомога більше ворогів і повернутися додому живими", - наголосив Кривонос.

Довідково. Сергій Кривонос - генерал-майор запасу ЗСУ, політичний і військовий діяч, перший заступник командувача Сил спеціальних операцій ЗСУ (2016-2019), заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони України (2019-2020).

  • Президент США Дональд Трамп висловив бажання найближчим часом зустрітися з очільником Кремля Володимиром Путіним, аби "закінчити цю війну".
  • Політолог, директор Центру суспільно-інформаційних технологій "Форум" Валерій Димов зауважив, що на початку повномасштабного вторгнення Путін висував умови, наразі умови висувають йому.
Теги:
Новини
Суспільство
Україна
Росія
вибори
Володимир Путін
вибори президента
військові
ЗСУ
Військові новини
Читайте також:
Марина Кальюранд
Автор Маріанна Присяжнюк
17 грудня, 2024 вiвторок
Комунікація влади із суспільством дуже важлива на етапі впровадження реформ, необхідних для євроінтеграції України. Розмова Еспресо з євродепутаткою Мариною Кальюранд
модульне містечко на Рівненщині
Автор Зіновія Воронович
30 грудня, 2024 понедiлок
Соціальне житло для переселенців: чому його нереально знайти та як у цьому допоможе новий закон
Паулюс Саударгас
Автор Альона Мишакова
26 грудня, 2024 четвер
Вигоди інтеграції до ЄС очевидні — це відчутні економічні та соціальні трансформації. Депутат Європарламенту Паулюс Саударгас розповів Еспресо про перспективи вступу України до Євросоюзу
Київ
+0.7°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.87
    Купівля 41.87
    Продаж 42.38
  • EUR
    Купівля 43.51
    Продаж 44.24
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, четвер
23 січня
22:51
Дональд Трамп
Федеральний суддя призупинив дію наказу Трампа про скасування права громадянства за народженням
22:45
Ексклюзив
"Без вільної України не буде вільної Білорусі": Тихановська розповіла про співпрацю з Києвом
22:41
Оновлено
війна з РФ, ЗСУ
Від початку доби на фронті зафіксували 119 боєзіткнень: на Покровському напрямку росіяни здійснили 63 атаки
22:32
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
РФ запустила на територію України БПЛА: ситуація ввечері 23 січня
22:08
МЗС України
Київ не обговорював питання мобілізаційного віку з новою адміністрацією США, - МЗС
21:48
Оновлено
Удар по Запоріжжю 23.01.25
Кількість постраждалих унаслідок атаки по Запоріжжю зросла до 52, є загиблий: усі подробиці
21:46
міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто
Угорщина консультуватиметься зі США, чи підтримувати продовження санкцій ЄС проти Росії, - МЗС
21:30
Світлана Тихановська
Більшість військових у Білорусі виступає проти участі у війні, – Тихановська
21:26
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Нові ракети з КНДР на фронт РФ та ризик оперативного оточення ЗСУ на фронті. Колонка Сергія Згурця
21:22
Пентагон
У Пентагоні підтвердили, що збройна підтримка України не підпадає під обмеження США щодо міжнародних допомог
21:09
Аргентина. Хав'єр Мілей
Президент Аргентини розповів про формування "альянсу народів", серед партнерів якого Маск, Трамп і Орбан
20:48
Володимир Зеленський
Зеленський назвав одним із найважливіших ключів до миру енергоресурси, зокрема, нафту
20:42
Олександр Сирський
Сирський назвав головні висновки операції Сил оборони в Курській області
20:17
Оновлено
Дональд Трамп
Трамп проситиме Саудівську Аравію й ОПЕК знизити вартість ціну на нафту: каже, що тоді війна РФ проти України припинилася б
20:15
Ексклюзив
Світлана Тихановська
У Білорусі зберігаються продемократичні й антивоєнні настрої, – Тихановська
20:00
OPINION
Важливо позбуватися наївного враження, що "весь світ за нас"
19:51
телевізор телебачення
В Україні розширили список заборонених сайтів з піратськими фільмами
19:46
Ілон Маск і Беньямін Нетаньягу
"Великий друг Ізраїлю": Нетаньягу заступився за Маска, якого критикують за жест, схожий на нацистське вітання
19:38
OpenAI
Російські хакери взяли відповідальність за збій ChatGPT, бо "ним користувалися ЗСУ", - ЗМІ
19:38
Юрій Кормишкін
Справа про незаконне збагачення на 20 млн грн нардепки Кормишкіної: дві підозри оголосили її чоловікові-бізнесмену
19:31
Ексклюзив
миротворці ООН
Ніяких класичних миротворчих військ Європи в Україні не може бути, - голова ВГО "Україна в НАТО" Романюк
19:26
Оновлено
Марк Рютте
Рютте запевнив, що Європа може платити за зброю США для України. МЗС відреагувало
19:07
Фрідріх Мерц
Кандидат у канцлери Німеччини Мерц заявив про намір закрити кордони для нелегальних мігрантів
19:06
Церемонія премії "Оскар" відбудеться 2 березня, але без виступів наживо, щоб вшанувати жертв лісових пожеж у Лос-Анджелесі
18:59
Дональд Трамп
Трамп заявив, що хотів би "найближчим часом зустрітися з Путіним, аби закінчити цю війну"
18:59
Пресреліз
Премія відповідальності 2024
Премія відповідальності 2024 оголосила короткий список та лауреатів
18:45
Ексклюзив
Трамп зможе натиснути на Путіна й змусити його до перемовин з Україною, – Тихановська
18:45
Головний прокурор МКС запросив ордери на арешт лідерів Талібану через переслідування жінок
18:36
В Україні запускають реаліті про допомогу родинам військових "Сюрприз для родини"
18:32
Олександр Сирський
Сирський заявив, що цензура у воєнний час потрібна, але не така, як у КНДР
18:17
Олександр Лукашенко
МЗС про "вибори" Лукашенка: "Для України питання його легітимності не є актуальним"
18:15
Дональд Трамп
The Times: Мирна угода Трампа з Україною допоможе Росії здійснити перегрупування, - командувач армією
18:13
Ексклюзив
Володимир Путін
Якщо РФ обрізати доходи, то Путін не зможе утримувати навіть території, які тимчасово захопив, - політолог Димов
18:06
МЗС України
МЗС України про заяви Фіцо щодо нібито підготовки Майдану у Словаччині: "Стандартна казка"
18:04
Емілія Перес
Американська кіноакадемія оголосила всіх номінантів на "Оскар-2025", "Емілія Перес" претендує на 13 нагород
18:03
OPINION
Чому чинний режим у США не фашистський
18:01
Радослав Сікорський
Глава МЗС Польщі Сікорський: Путін має заслужити зустріч з Трампом
18:00
Інтерв’ю
Білорусь, як і Україну, не можна залишити на поталу Путіну: розмова зі Світланою Тихановською
17:47
Ексклюзив
KN-23
Це співмірно з оперативними запасами "іскандерів" у РФ: Defense Express про можливе надання КНДР 150 балістичних ракет російській армії
17:47
Оновлено
ЗСУ загиблі
На Донеччині росіяни розстріляли 6 українських військовополонених: розпочато розслідування
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV