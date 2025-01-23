Наразі ми не розуміємо, які "джокери" є в Путіна, - генерал-майор запасу ЗСУ Кривонос

Про це генерал-майор запасу ЗСУ Сергій Кривонос сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Наразі треба чітко розуміти, що війна ще не закінчилася. І незрозуміло, яким чином вона завершиться. Ми розкладаємо всі колоди в пасьянсі, але розуміємо, що колода не в наших руках, і ми не знаємо, які "джокери" є у Путіна. Його впертість і небажання впливати на певну ситуацію залишаються наразі незмінними", - зауважив Кривонос.

Генерал-майор запасу зауважив, що "через бездіяльність влади у період з 2019-го по 2022 рік Україна втратила значну кількість територій і не одну сотню тисяч людей". Тому, на його переконання, Путін і надалі намагатиметься дотиснути.

"Зараз не варто зосереджуватися лише на політичному питанні. Завдання номер 1 – запитати у влади: чому, нешановна владо, ви досі не перевели економіку на функціонування в умовах особливого періоду? Чому ви у значній кількості не виконуєте закон про мобілізацію та мобілізаційну підготовку? Вибори виборами, але хлопці, які зараз перебувають в окопах, про вибори не думають. Вони думають про те, як захистити власну країну, знищити якомога більше ворогів і повернутися додому живими", - наголосив Кривонос.

Довідково. Сергій Кривонос - генерал-майор запасу ЗСУ, політичний і військовий діяч, перший заступник командувача Сил спеціальних операцій ЗСУ (2016-2019), заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони України (2019-2020).