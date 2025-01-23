Ніяких класичних миротворчих військ Європи в Україні не може бути, - голова ВГО "Україна в НАТО" Романюк
Юрій Романюк, експерт із міжнародних питань, голова ВГО "Україна в НАТО", переконаний, що КНР та РФ накладуть вето у Радбезі ООН щодо надання мандату на введення миротворчих військ в Україну
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
"Ніяких класичних миротворчих військ Європи в Україні не може бути. Миротворчими військами є тільки ті війська, які отримують мандат від Ради Безпеки ООН. А у Радбезі ООН сидять Китай і Росія, які накладуть вето на ці резолюції, відповідно, мандату не буде. Це будуть просто сили безпеки окремих країн Європи, які готові направити військові контингенти для гарантування безпеки на території України, коли будуть припинені бойові дії", - зауважив експерт із міжнародних питань.
Юрій Романюк додав, що серед тих країн, які зможуть направити війська, будуть Велика Британія, Франція, Німеччина, Італія, Нідерланди, Данія, Польща, країни Балтії, а також, скоріш за все, Фінляндія, Швеція та Норвегія.
- Раніше американський відставний адмірал, колишній командувач силами США та силами НАТО у Європі Джеймс Ставрідіс виклав власне бачення врегулювання російсько-українського збройного конфлікту, що може відбутися за сприяння Дональда Трампа. За його словами, у випадку домовленостей з РФ можна залучити не американських, а європейських миротворців.
- Кандидат у канцлери Німеччини Фрідріх Мерц вважає, що для участі його країни в миротворчій місії в Україні потрібен міжнародний мандат і згода Росії.
- 23 січня президент України Володимир Зеленський заявив, що у разі розміщення миротворчих сил в Україні серед них мають бути військові Сполучених Штатів.
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