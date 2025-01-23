Ніяких класичних миротворчих військ Європи в Україні не може бути, - голова ВГО "Україна в НАТО" Романюк

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Ніяких класичних миротворчих військ Європи в Україні не може бути. Миротворчими військами є тільки ті війська, які отримують мандат від Ради Безпеки ООН. А у Радбезі ООН сидять Китай і Росія, які накладуть вето на ці резолюції, відповідно, мандату не буде. Це будуть просто сили безпеки окремих країн Європи, які готові направити військові контингенти для гарантування безпеки на території України, коли будуть припинені бойові дії", - зауважив експерт із міжнародних питань.

Юрій Романюк додав, що серед тих країн, які зможуть направити війська, будуть Велика Британія, Франція, Німеччина, Італія, Нідерланди, Данія, Польща, країни Балтії, а також, скоріш за все, Фінляндія, Швеція та Норвегія.

