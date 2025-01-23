Церемонія премії "Оскар" відбудеться 2 березня, але без виступів наживо, щоб вшанувати жертв лісових пожеж у Лос-Анджелесі

Про це пише The Guardian.

У листі від керівництва американської академії кінематографічних мистецтв і наук - генерального директора Білла Крамера та президента Джанет Янг, отриманому виданням, повідомляється, що церемонія вручення премії "Оскар-2025" відбудеться, як і планувалося, 2 березня. Однак програма заходів зазнає змін з урахуванням руйнівних лісових пожеж у Лос-Анджелесі.

У листі підтверджується, що церемонія "відзначатиме роботу, яка об’єднує нас як світову кіноспільноту, і відзначає тих, хто так відважно боровся з лісовими пожежами".

"Ми вшановуватимемо Лос-Анджелес як місто мрії, демонструючи його красу та стійкість, а також його роль маяка для кінематографістів і творчих провидців протягом понад століття Ми висвітлимо останні події, підкресливши силу, креативність і оптимізм, які визначають Лос-Анджелес і нашу галузь", - наголосили у листі.

Академія також оголосила, що скасує живі виступи під час трансляції на користь вшанування авторів пісень. Як правило, шоу тривалістю понад три години включає живе виконання кожної номінованої пісні, навіть якщо виконавці часто не є авторами пісень, зазначеними в номінації.

Замість живої музики церемонія "відзначатиме їхню майстерність через особисті роздуми команд, які втілюють ці пісні в життя".

Церемонія "Оскар" була одним із багатьох нерозв'язаних питань після лісових пожеж, спричинених рекордною посухою та сильним вітром Санта-Ана, що спустошили Лос-Анджелес на початку цього місяця, призвівши до загибелі щонайменше 28 людей, знищивши понад 14 тис. будівель і змусивши понад 300 тис. людей евакуюватися. Пожежі суттєво порушили бізнес у Голлівуді та вплинули на сезон вручення премій: "Вибір критиків" перенесли з 12 січня на 7 лютого, а "Оскар" переніс вікно голосування та оголошення номінантів на тиждень.

Організатори церемонії "Ґреммі" розглядали можливість відкласти шоу, але вирішили залишити дату 2 лютого, хоча й з "оновленим відчуттям мети" - зібрати кошти для постраждалих. Проте кілька щорічних заходів, пов’язаних із "Ґреммі" було скасовано.