Зеленський назвав одним із найважливіших ключів до миру енергоресурси, зокрема, нафту
Президент України Володимир Зеленський заявив, що одним із найважливіших ключів до миру та реальної безпеки є енергоресурси, зокрема, нафта
Про це Зеленський заявив у вечірньому відеозверненні.
Президент вказав, що, на його думку, мир завдяки силі можливий.
"Головне – не збавляти обертів і тиснути на Росію, на єдиного суб’єкта, який хоче цієї війни, який винен у цій війні. Саме Росія старається затягнути агресію та окупацію", - сказав він.
Зеленський назвав енергоресурси, зокрема, нафту, одним із найважливіших ключів до миру та реальної безпеки й підкреслив, що Європі потрібно співпрацювати у цьому питанні не з Росією, а зі США та іншими партнерами.
"Готуємо нашу дипломатію, нашу міжнародну комунікацію, щоб гарантувати сильні позиції не тільки для України, а й для всієї нашої Європи", - додав він.
- Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що проситиме знизити ціни на нафту Саудівську Аравію й ОПЕК. На його думку, війна Росії проти України тоді припинилася б.
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