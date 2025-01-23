Зеленський назвав одним із найважливіших ключів до миру енергоресурси, зокрема, нафту

Про це Зеленський заявив у вечірньому відеозверненні.

Президент вказав, що, на його думку, мир завдяки силі можливий.

"Головне – не збавляти обертів і тиснути на Росію, на єдиного суб’єкта, який хоче цієї війни, який винен у цій війні. Саме Росія старається затягнути агресію та окупацію", - сказав він.

Зеленський назвав енергоресурси, зокрема, нафту, одним із найважливіших ключів до миру та реальної безпеки й підкреслив, що Європі потрібно співпрацювати у цьому питанні не з Росією, а зі США та іншими партнерами.

"Готуємо нашу дипломатію, нашу міжнародну комунікацію, щоб гарантувати сильні позиції не тільки для України, а й для всієї нашої Європи", - додав він.