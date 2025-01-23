Російські хакери взяли відповідальність за збій ChatGPT, бо "ним користувалися ЗСУ", - ЗМІ
У четвер, 23 січня, СhatGPT перестав працювати на деякий час. За це відповідальність взяли хакери РФ, які стверджують про атаку на чат-бот, адже нейронна мережа "допомагала" Збройним Силам України
Про це пише російський telegram-канал Mash із посиланням на хакерів.
Користувачі СhatGPT почали скаржитися на збій у роботі вдень 23 січня. Відповідно до інфографіки Downdetector, найбільші збої фіксувалися понад 3 години.
"ChatGPT перестав працювати по всьому світу. Після атаки російських хакерів з угруповання 22с у колабі з кібербійцем з ніком PalachPro", - написав Mash.
Такі дії російські хакери пояснюють тим, що чат-бот нібито використовували українські військові для обробки супутникових знімків. Також сервіс буцімто допомагав шукати "сліди російських військ".
- 15 січня американська компанія Open AI запустила бета-версію функції нагадування про події для користувачів ChatGPT Plus, Team і Pro.
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