Російські хакери взяли відповідальність за збій ChatGPT, бо "ним користувалися ЗСУ", - ЗМІ

Про це пише російський telegram-канал Mash із посиланням на хакерів.

Користувачі СhatGPT почали скаржитися на збій у роботі вдень 23 січня. Відповідно до інфографіки Downdetector, найбільші збої фіксувалися понад 3 години.

"ChatGPT перестав працювати по всьому світу. Після атаки російських хакерів з угруповання 22с у колабі з кібербійцем з ніком PalachPro", - написав Mash.

Такі дії російські хакери пояснюють тим, що чат-бот нібито використовували українські військові для обробки супутникових знімків. Також сервіс буцімто допомагав шукати "сліди російських військ".