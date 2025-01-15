У ChatGPT тестують функцію нагадування про події

Про це компанія повідомила в соціальній мережі Х.

Відповідна функція дозволить ChatGPT нагадувати про разові або повсякденні справи, наприклад заняття спортом або прогулянку з собакою. Нагадування можна створювати в чаті та на сторінці завдань у меню профілю.

Наразі функція доступна в бета-версії для підписників Plus, Pro і Teams, проте згодом її планують запустити для всіх користувачів.

Today we’re rolling out a beta version of tasks—a new way to ask ChatGPT to do things for you at a future time.



Whether it's one-time reminders or recurring actions, tell ChatGPT what you need and when, and it will automatically take care of it. pic.twitter.com/7lgvsPehHv — OpenAI (@OpenAI) January 14, 2025