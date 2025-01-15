У ChatGPT тестують функцію нагадування про події
Американська компанія Open AI запустила бета-версію функції нагадування про події для користувачів ChatGPT Plus, Team і Pro
Про це компанія повідомила в соціальній мережі Х.
Відповідна функція дозволить ChatGPT нагадувати про разові або повсякденні справи, наприклад заняття спортом або прогулянку з собакою. Нагадування можна створювати в чаті та на сторінці завдань у меню профілю.
Наразі функція доступна в бета-версії для підписників Plus, Pro і Teams, проте згодом її планують запустити для всіх користувачів.
- У листопаді 2024 року OpenAI запустила власний інтернет-пошуковик ChatGPT search.
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