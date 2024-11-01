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OpenAI запустила свій пошуковик у ChatGPT

Дар'я Куркіна
1 листопада, 2024 п'ятниця
09:47
Технології OpenAI

Американська компанія OpenAI запустила власний інтернет-пошуковик ChatGPT search

Зміст

Про це повідомило CNBC.

Зазначено, що функцію додали до ChatGPT. За словами OpenAI, новий пошуковик знаходить результати спортивних змагань, вартість акцій, прогноз погоди, новини та інше.

Наголошується: ChatGPT search працює на основі веб-пошуку в режимі реального часу та в партнерстві з постачальниками новин і даних.

"Випуск може мати наслідки для Google як домінуючої пошукової системи. З моменту запуску ChatGPT у листопаді 2022 року інвестори Alphabet були стурбовані тим, що OpenAI може отримати частку ринку у Google у пошуку, надаючи споживачам нові способи пошуку інформації в Інтернеті", - пише видання.

Водночас зазначено, що такий крок робить OpenAI більшим конкурентом для Microsoft, яка інвестувала близько $14 млрд в OpenAI. Однак продукти OpenAІ створюють конкуренцію для штучного інтелекту Microsoft, зокрема, для його інструментів пошуку Copilot і Bing.

  • 25 жовтня повідомлялось, що компанія OpenAI планує випустити нову, значно потужнішу модель штучного інтелекту під назвою Orion до грудня 2024 року.
Теги:
Новини
Світ
штучний інтелект
США
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