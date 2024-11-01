OpenAI запустила свій пошуковик у ChatGPT

Про це повідомило CNBC.

Зазначено, що функцію додали до ChatGPT. За словами OpenAI, новий пошуковик знаходить результати спортивних змагань, вартість акцій, прогноз погоди, новини та інше.

Наголошується: ChatGPT search працює на основі веб-пошуку в режимі реального часу та в партнерстві з постачальниками новин і даних.

"Випуск може мати наслідки для Google як домінуючої пошукової системи. З моменту запуску ChatGPT у листопаді 2022 року інвестори Alphabet були стурбовані тим, що OpenAI може отримати частку ринку у Google у пошуку, надаючи споживачам нові способи пошуку інформації в Інтернеті", - пише видання.

Водночас зазначено, що такий крок робить OpenAI більшим конкурентом для Microsoft, яка інвестувала близько $14 млрд в OpenAI. Однак продукти OpenAІ створюють конкуренцію для штучного інтелекту Microsoft, зокрема, для його інструментів пошуку Copilot і Bing.