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Київ не обговорював питання мобілізаційного віку з новою адміністрацією США, - МЗС

Дар'я Куркіна
23 січня, 2025 четвер
22:08
Суспільство МЗС України

Україна та нова адміністрація президента Дональда Трампа ще не обговорювали питання віку мобілізації

Зміст

Про це повідомив речник українського МЗС Георгій Тихий на брифінгу.

За його словами, українсько-американські контакти після інавгурації Трампа ще не розпочались.

"Що стосується мобілізаційного віку. Давайте дочекаємось контактів українсько-американських. Контакти ще не почались. Почнуться контакти, тоді ми зможемо вам розповісти, які питання обговорюються. Наразі ще зарано про це говорити", - сказав Тихий.

Водночас він наголосив на пріоритеті Києва - потребі більшої кількості оборонних спроможностей.

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"Можу повторити загальну позицію України - ми потребуємо більше оборонних спроможностей - у більшій кількості, швидше. У нас є війська й люди, які недоозброєні. У нас потреба зброї не перекриває кількість підрозділів і бригад. Тому пріоритетним завданням є надання додаткових спроможностей і певних типів спроможностей. Це важливо, адже є конкретні спроможності, які можуть уже сьогодні посилити Україну й допомогти проводити успішні військові операції. на цьому буде сконцентрована увага України. Про це ми говоримо з усіма партнерами. Це наша загальна позиція безвідносно до розмов про мобілізацію", - підкреслив речник.

  • 23 січня очільник МОН Оксен Лісовий і Генштаб ЗСУ заперечили ймовірність мобілізації студентів і викладачів.
Теги:
Новини
Світ
Україна
МЗС України
Війна з Росією
Дональд Трамп
США
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