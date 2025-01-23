Київ не обговорював питання мобілізаційного віку з новою адміністрацією США, - МЗС
Україна та нова адміністрація президента Дональда Трампа ще не обговорювали питання віку мобілізації
Про це повідомив речник українського МЗС Георгій Тихий на брифінгу.
За його словами, українсько-американські контакти після інавгурації Трампа ще не розпочались.
"Що стосується мобілізаційного віку. Давайте дочекаємось контактів українсько-американських. Контакти ще не почались. Почнуться контакти, тоді ми зможемо вам розповісти, які питання обговорюються. Наразі ще зарано про це говорити", - сказав Тихий.
Водночас він наголосив на пріоритеті Києва - потребі більшої кількості оборонних спроможностей.
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"Можу повторити загальну позицію України - ми потребуємо більше оборонних спроможностей - у більшій кількості, швидше. У нас є війська й люди, які недоозброєні. У нас потреба зброї не перекриває кількість підрозділів і бригад. Тому пріоритетним завданням є надання додаткових спроможностей і певних типів спроможностей. Це важливо, адже є конкретні спроможності, які можуть уже сьогодні посилити Україну й допомогти проводити успішні військові операції. на цьому буде сконцентрована увага України. Про це ми говоримо з усіма партнерами. Це наша загальна позиція безвідносно до розмов про мобілізацію", - підкреслив речник.
- 23 січня очільник МОН Оксен Лісовий і Генштаб ЗСУ заперечили ймовірність мобілізації студентів і викладачів.
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