Київ не обговорював питання мобілізаційного віку з новою адміністрацією США, - МЗС

Про це повідомив речник українського МЗС Георгій Тихий на брифінгу.

За його словами, українсько-американські контакти після інавгурації Трампа ще не розпочались.

"Що стосується мобілізаційного віку. Давайте дочекаємось контактів українсько-американських. Контакти ще не почались. Почнуться контакти, тоді ми зможемо вам розповісти, які питання обговорюються. Наразі ще зарано про це говорити", - сказав Тихий.

Водночас він наголосив на пріоритеті Києва - потребі більшої кількості оборонних спроможностей.

Читайте також: Про мобілізаційний вік: бачити логіку процесів

"Можу повторити загальну позицію України - ми потребуємо більше оборонних спроможностей - у більшій кількості, швидше. У нас є війська й люди, які недоозброєні. У нас потреба зброї не перекриває кількість підрозділів і бригад. Тому пріоритетним завданням є надання додаткових спроможностей і певних типів спроможностей. Це важливо, адже є конкретні спроможності, які можуть уже сьогодні посилити Україну й допомогти проводити успішні військові операції. на цьому буде сконцентрована увага України. Про це ми говоримо з усіма партнерами. Це наша загальна позиція безвідносно до розмов про мобілізацію", - підкреслив речник.