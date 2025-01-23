Очільник МОН Лісовий і Генштаб ЗСУ заперечили ймовірність мобілізації студентів і викладачів
Міністр освіти й науки України Оксен Лісовий категорично відкидає ймовірність мобілізації студентів, аспірантів і викладачів
Про це він написав 23 січня у Facebook.
Чиновник зазначив, що у мережі ширять чутки щодо можливої мобілізації студентів і викладачів.
"Жодна мобілізація студентів, аспірантів, науковців, науково-педагогічних, педагогічних працівників, які мають право на відстрочку відповідно до ЗУ "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", не передбачається. Жодних дискусій та обговорень з цього приводу на урядовому рівні не відбувається", - запевнив Лісовий.
Своєю чергою Генштаб ЗСУ зазначив, що урядова постанова від 31 грудня 2024 року №1558 уточнила правила надання відстрочки для здобувачів освіти та педагогічних працівників. Відповідно до неї студенти професійно-технічних, фахових передвищих та вищих навчальних закладів, інтерни та докторанти отримають відстрочку на весь семестр, але не більше ніж на шість місяців (вересень-лютий і березень-серпень). Раніше цей термін становив три місяці, уточнили в ГШ.
"Викладачі матимуть відстрочку до завершення навчального року, який триває з 1 вересня по 31 серпня (якщо інше не встановлено Положенням про організацію навчального процесу відповідного закладу). Для цього вони мають бути працевлаштовані на ставку не нижче 0.75, що підтверджується навчальними планами закладу", - йдеться у повідомленні пресслужби.
У Генштабі підкреслили, що канікули та закінчення навчального року не є підставою для втрати права на відстрочку.
"Зміни до постанови спрямовані на спрощення процедури та зниження навантаження на працівників ТЦК та СП, які раніше мусили обробляти величезну кількість документів кожні три місяці", - додали там.
- У жовтні 2024 року в ОП заявили, що США тиснуть на президента Володимира Зеленського щодо зниження мобілізаційного віку. Однак пізніше глава держави сказав, що перш ніж знижувати мобілізаційний вік потрібно доукомплектувати бригади. "Ми багато чули сигналів щодо мобілізаційного віку наших військових. Від представників колишньої адміністрації (президента США, – ред.), деяких країн НАТО. Я не буду казати чітку цифру, але у нас понад сто бригад, і кожна з них щодня потребує укомплектованості, техніки – броньованої, артилерійської", – заявив Зеленський.
- У грудні 2024 року нардеп Федір Веніславський сказав, що жодних законодавчих ініціатив щодо зниження мобілізаційного віку з 25 до 18 років немає.
- Водночас у ЦПД заявили, що в Україні неможлива мобілізація 18-річних студентів після базового військового вишколу. "Мобілізація в нас з 25 років. Тому мобілізація 18-річних студентів після БЗВП неможлива в принципі", - зазначив його керівник Андрій Коваленко.
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