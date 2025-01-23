В Україні розширили список заборонених сайтів з піратськими фільмами
В Україні розширили список сайтів, що використовуються для надання доступу до медіасервісів Baskino, Filmix і HD REZKA та підлягають обмеженню
Про це повідомила пресслужба Нацради України з питань телебачення та радіомовлення.
Згідно з повідомленням, відповідні рішення ухвалено у зв’язку із виявленням нових вебсайтів, за допомогою яких сервіси після обмеження й надалі доступні для користувачів з України.
Оновлений список заборонених сайтів тепер включає:
- 33 вебсайти сервісу Baskino;
- 13 вебсайтів Filmix;
- 40 вебсайтів HD REZKA.
"Протягом трьох робочих днів Національна рада поінформує Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку щодо обмеження постачальниками електронних комунікаційних послуг доступу до вищезазначених вебсайтів", - поінформували у пресслужбі.
На сьогодні до переліку сервісів держави-агресора внесено 27 медіасервісів.
Нагадаємо, що раніше в Україні ініціювали дискусію щодо можливої заборони Telegram, творцем якого є росіянин Павло Дуров.
У вересні 2024 року керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов назвав Telegram загрозою національній безпеці України та розповів, як цьому можна завадити.
Результати опитування свідчать, що 71% респондентів визнає загрозу для безпеки країни від поширення російської дезінформації та пропаганди в Telegram, однак лише 9% підтримують його заборону.
20 вересня Національний координаційний центр кібербезпеки (НКЦК) прийняв рішення обмежити використання Telegram в органах державної влади, військових формуваннях, на об’єктах критичної інфраструктури.
У Верховній Раді Україні обмежать використання месенджера Telegram за рекомендацією Ради національної безпеки й оборони.
Також у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка та в Київському національному лінгвістичному університеті заборонили використовувати месенджер Telegram на службових пристроях.
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