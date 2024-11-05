У КНУ ім. Т. Шевченка обмежать використання Telegram на службових пристроях

Про це повідомляє Суспільне із посиланням на пресслужбу університету.

Зазначається, що відповідний наказ підписав ректор КНУ Володимир Бугров.

Напередодні, 4 листопада, на Telegram-каналі КНУ розпочали опитування серед користувачів про те, яку іншу платформу вони оберуть для подальшого спілкування.

Також інформацію про заборону Telegram підтвердив Інститут масової інформації.

Що передувало

Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов назвав Telegram загрозою національній безпеці України та розповів, як цьому можна завадити.

Результати опитування свідчать, що 71% респондентів визнає загрозу для безпеки країни від поширення російської дезінформації та пропаганди в Telegram, однак лише 9% підтримують його заборону.

20 вересня Національний координаційний центр кібербезпеки (НКЦК) прийняв рішення обмежити використання Telegram в органах державної влади, військових формуваннях, на об’єктах критичної інфраструктури.

У Верховній Раді Україні обмежать використання месенджера Telegram за рекомендацією Ради національної безпеки і оборони.



