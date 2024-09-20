Українським держслужбовцям та військовим обмежили використання telegram

Про це повідомляє Рада національної безпеки і оборони України.

19 вересня відбулося засідання Національного координаційного центру кібербезпеки. Ключовою темою стало обговорення загроз національній безпеці, пов'язаних із використанням месенджера telegram, особливо під час повномасштабної війни в Україні.

"Я завжди виступав і виступаю за свободу слова, але питання telegram - це питання не свободи слова, це питання національної безпеки", - заявив начальник ГУР Кирило Буданов, який був присутній на засіданні.

Водночас представники СБУ та Генерального штабу ЗСУ зазначили, що telegram активно використовується ворогом для кібератак, розповсюдження фішингу та шкідливого програмного забезпечення, встановлення геолокації користувачів, корегування ракетних ударів тощо.

"З метою мінімізації цих загроз було прийнято рішення щодо заборони встановлення та використання telegram на службових пристроях працівників органів державної влади, військовослужбовців, працівників сектору безпеки і оборони, а також підприємств – операторів критичної інфраструктури", - йдеться у повідомленні.

Виняток становитимуть лише ті особи, для яких використання цього месенджера є частиною службових обов'язків.

Керівник РНБО ЦПД Андрій Коваленко повідомив, що відповідне рішення стосується тільки службових телефонів. Так, державні службовці, військові, співробітники критичної інфраструктури не мають використовувати Telegram на службових комп‘ютерах.

"Я раніше говорив, що пересилання робочих документів через telegram з робочих пристроїв несе ризики. Зараз це колективне рішення. Але воно не стосується ваших персональних смартфонів", - додав Коваленко.