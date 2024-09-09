Опитування КМІС: 9% респондентів підтримують повну заборону Telegram, а 54% - за певні обмеження й контроль
Результати опитування свідчать, що 71% респондентів визнає загрозу для безпеки країни від поширення російської дезінформації та пропаганди в Telegram, однак лише 9% підтримують його заборону
Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології.
"Переважна більшість українців (71%) визнають, що поширення російської дезінформації та пропаганди в соціальних мережах досить або навіть дуже серйозною загрозою. Водночас з них зараховують цю загрозу до однієї з найбільших – 33%, а решта 38% говорять, що ця загроза хоч і серйозна, але не є однією з найбільших", - йдеться в повідомлення.
Водночас опитування показало, що українці проти повної заборони Telegram. Лише 9% респондентів виступили за повну заборону месенджера, а 26% вважають, що будь-який контроль над ним зайвий. Більшість (54%) виступає за запровадження обмежень і контролю, наприклад, блокування окремих каналів.
"Навіть серед тих, хто вважає загрозу дуже серйозною, лише 15% виступають зараз за повну заборону Telegram в Україні", - зазначають автори дослідження.
Однак, ситуація може змінитися, якщо власники Telegram відмовляться блокувати певні канали: 60% українців готові підтримати заборону, якщо власники відмовляться блокувати канали російської пропаганди.
Крім того, цей показник зростає у разі, якщо власники Telegram не блокують канали, які використовуються російськими окупантами для зв’язку, а також якщо не блокують канали з поширення наркотиків.
"Так, у разі відмови блокувати канали російських окупантів, які використовуються для зв’язку, 71% підтримають заборону (не підтримають – 21%). У разі відмови блокувати канали з поширення наркотиків 70% підтримають заборону (не підтримають – 20%)", - йдеться в результатах опитування.
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Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов назвав Telegram загрозою національній безпеці України та розповів, як цьому можна завадити.
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