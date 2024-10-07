У Верховній Раді обмежать використання Telegram за рекомендацією РНБО

Про це повідомив голова Комітету ВР з питань свободи слова Ярослав Юрчишин.

Він розповів, що отримав розпорядження від апарату Верховної Ради з новими положеннями про роботу Telegram у локальній мережі ВР. Тому за рекомендацією Національного координаційного центру кібербезпеки впроваджуватимуться такі заходи:

обов’язкова двофакторна авторизація та скасування синхронізації контактів;

блокуватиметься доступ до компʼютера, якщо він буде без нагляду;

заборона передачі даних, які використовуються в роботі;

службова комунікація в месенджері;

заборона встановлювати та користуватися клієнтом Telegram на службових комп’ютерах або особистих комп’ютерах, які застосовують для службової діяльності;

блокування роботи месенджера відбувається за допомогою технічних та програмних засобів, фіксуються запити на несанкціоновані спроби підключення до сервісу.

"На жаль, уже були приклади, коли сторонні особи отримували дані держпрацівників через Telegram, яким користувалися на робочих пристроях, чи створювали фейки, як у випадку з нібито каналом спікера Руслана Стефанчука. Цим розпорядженням ми мінімізуємо ризики", - додав Юрчишин.

Також нардеп підкреслив, що відповідні заходи стосуються лише працівників апарату ВР.