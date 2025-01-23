РФ запустила на територію України БПЛА: ситуація ввечері 23 січня
Російська окупаційна армія ввечері четверга, 23 січня, запустила на територію України ударні безпілотники
Про це інформують Повітряні сили.
О 21:53 стало відомо про декілька груп ударних БПЛА, які рухалися через Сумщину у напрямку Чернігівської області.
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