Премія відповідальності 2024 оголосила короткий список та лауреатів

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Під час події організатори оголосили Короткий список із 10 організацій та 3-х лауреатів Премії відповідальності 2024.

Лауреатом у номінації "Історія відповідального партнерства: громади" стала організація "Пізнай свою мрію ім. Степана Тарабалка" з проєктом оздоровчого центру "Тепло крилатої душі". А до короткого списку в цій номінації увійшли такі організації: БО "Доступ" з проєктом "Створення інклюзивної вбиральні для військових на ВЛК та регулярна підтримка", Літературна платформа "Фронтера" з однойменним літературним фестивалем, а також БО "Департамент добрих справ" з проєктом "FrontPower".

У номінації "Національний партнерський проєкт" лауреатом стала організація "Коло" з проєктом "Медична евакуація". У короткому списку в цій номінації – "Edcamp Ukraine" з проєктом освітньої онлайн-платформи "Повір", "Бігова Україна" з проєктом "Бігозбір: як конвертувати кілометри в донати", "Меморіал пам’яті" (організація "АБО") з національною акцією "Стіл пам’яті – стіл для найсміливіших серед нас".

Лауреатом у номінації "Взаємодія без кордонів: Україна до світу" стала організація "Ukrainian Witness" з проєктом "I’m Fine". Також до короткого списку в цій номінації увійшла організація "Пацієнти України" з міжнародною медичною місією "Face the Future Ukraine".

Лауреатів Премії відзначили винагородою у розмірі по 100 000 гривень від Фонду родини Богдана Гаврилишина та Фонду "МХП-громаді" та унікальними статуетками, які вже другий рік поспіль для премії створює український скульптор Андрій Матвійчук за підтримки Фундації ЗМІН. Окремо партнер "Razom for Ukraine" надав фінансову підтримку для 7-ми організацій короткого списку в розмірі по 40 000 грн.

Наступним етапом премії стане медійний спецпроєкт про 10 організацій короткого списку та їхні історії відповідального партнерства, що буде втілений у співпраці Фонду родини Богдана Гаврилишина та Фундації ЗМІН.

Голова Фонду родини Богдана Гаврилишина Маріанна Єлейко подякувала організаціям за їхню працю: "Цінності премії, якими ми ділимося і хочемо, щоб ви їх відчули (так вийшло, що це три літери "В") – це відповідальність, взаємодія і вдячність. І ці історії – це історії підтримки проєктів ветеранів і їхніх сімей, історії відповідальності в освітній сфері, культурі, підтримці спадщини, екологічні ініціативи. Дуже велика палітра проєктів та взаємодії, які надихають! Ми вдячні за працю кожного з вас".

Премія відповідальності стала простором для об’єднання організацій громадянського суспільства, знайомства та нетворкінгу задля побудови нових взаємодій та співпраць. Музичну атмосферу вечора допоміг створити гурт "Пиріг і Батіг", а незмінною ведучою церемонії стала Галина Бабій.

Премія Responsibility Award заснована Фондом родини Богдана Гаврилишина у 2021 році, щоб відзначити організації громадянського суспільства, які базують свою щоденну діяльність на основі принципів, закладених у Декларації відповідальності людини Богдана Гаврилишина. Серед лауреатів минулих років організації "Повернись живим", "Українська освітня платформа", "Друзі спільноти святого Егідія", Ukraїner , Docudays, "Залога Чорноморці".

Премію Responsibility Award 2024 представлено Фондом родини Богдана Гаврилишина у партнерстві з Razom For Ukraine, Фундацією ЗМІН, Фондом "МХП-громаді", Міжнародним Фондом "Відродження", Фондом Федора Шпига в рамках Програми сприяння громадській активності "Долучайся!", що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку USAID та здійснюється Pact в Україні. Зміст проєкту є винятковою відповідальністю Pact та його партнерів i не обов’язково відображає погляди USAID або уряду США.

