Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ Глава МЗС Польщі Сікорський: Путін має заслужити зустріч з Трампом

Глава МЗС Польщі Сікорський: Путін має заслужити зустріч з Трампом

Дар'я Куркіна
23 січня, 2025 четвер
18:01
Світ Радослав Сікорський

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський вважає: зустріч російського диктатора з президентом США Дональдом Трампом заздалегідь спричинить у Володимира Путіна хибне уявлення про ситуацію, тому її потрібно заслужити

Зміст

Про це він сказав на "Українському сніданку" в Давосі, передає RMF24.

Сікорський зазначив, що Трамп "добре" розпочав своє президентство, адже вимагає змінити свою позицію в РФ, а не в України.

"Якщо я можу щось запропонувати новій (американській) адміністрації, виходячи з глибини досвіду країни, яка попереджала решту Заходу про Путіна, то це те, що це не той Путін, якого президент Трамп знав під час свого першого терміна", - підкреслив він.

Водночас польський міністр переконаний, що Україна може продовжувати воювати з РФ та додав: російська економіка "йде на дно".

"Президент США є лідером вільного світу, а Володимир Путін є ізгоєм і звинуваченим військовим злочинцем у крадіжці українських дітей. Я б припустив, що Путін повинен заслужити зустріч (з Трампом, - ред.), адже якщо вона відбудеться занадто рано, це підніме вище його значення і дасть йому погане уявлення про ситуацію", - заявив Сікорський.

  • 22 січня президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп закликав російського диктатора Володимира Путіна укласти угоду щодо припинення війни в Україні. У разі ж відмови пригрозив Росії запровадити високі податки, тарифи й санкції на весь експорт у США.
Теги:
Новини
Україна
Росія
Польща
Володимир Путін
МЗС
Війна з Росією
Дональд Трамп
США
Читайте також:
модульне містечко на Рівненщині
Автор Зіновія Воронович
30 грудня, 2024 понедiлок
Соціальне житло для переселенців: чому його нереально знайти та як у цьому допоможе новий закон
Марина Кальюранд
Автор Маріанна Присяжнюк
17 грудня, 2024 вiвторок
Комунікація влади із суспільством дуже важлива на етапі впровадження реформ, необхідних для євроінтеграції України. Розмова Еспресо з євродепутаткою Мариною Кальюранд
Паулюс Саударгас
Автор Альона Мишакова
26 грудня, 2024 четвер
Вигоди інтеграції до ЄС очевидні — це відчутні економічні та соціальні трансформації. Депутат Європарламенту Паулюс Саударгас розповів Еспресо про перспективи вступу України до Євросоюзу
Київ
+0.8°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.87
    Купівля 41.87
    Продаж 42.38
  • EUR
    Купівля 43.51
    Продаж 44.24
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, четвер
23 січня
18:17
Олександр Лукашенко
МЗС про "вибори" Лукашенка: "Для України питання його легітимності не є актуальним"
18:15
Дональд Трамп
The Times: Мирна угода Трампа з Україною допоможе Росії здійснити перегрупування, - командувач армією
18:13
Ексклюзив
Володимир Путін
Якщо РФ обрізати доходи, то Путін не зможе утримувати навіть території, які тимчасово захопив, - політолог Димов
18:06
МЗС України
МЗС України про заяви Фіцо щодо нібито підготовки Майдану у Словаччині: "Стандартна казка"
18:04
Емілія Перес
Американська кіноакадемія оголосила всіх номінантів на "Оскар-2025", "Емілія Перес" претендує на 13 нагород
18:03
OPINION
Чому чинний режим у США не фашистський
18:00
Інтерв’ю
Білорусь, як і Україну, не можна залишити на поталу Путіну: розмова зі Світланою Тихановською
17:47
Ексклюзив
KN-23
Це співмірно з оперативними запасами "іскандерів" у РФ: Defense Express про можливе надання КНДР 150 балістичних ракет російській армії
17:47
Оновлено
ЗСУ загиблі
На Донеччині росіяни розстріляли 6 українських військовополонених: розпочато розслідування
17:39
Оновлено
військовий квиток, мобілізація
Очільник МОН Лісовий і Генштаб ЗСУ заперечили ймовірність мобілізації студентів і викладачів
17:34
виставка "Із полум’я зродились"
"Із полум’я зродились": у Києві відкрили виставку, присвячену українським військовим, волонтерам і медикам
17:32
Марк Рютте
Рютте запевнив, що Європа може платити за зброю США для України
17:25
російські окупанти, армія РФ, окупант, агресор
ГУР оприлюднило запис, на якому окупант наказує стратити українського військовополоненого
17:15
жеребкування виступів учасників нацвідбору у Євробаченні
Євробачення-2025: оголосили порядок виступів та пісні фіналістів Нацвідбору
17:08
Андрій Пишний
У НБУ розповіли, як вплине на Україну тимчасове припинення допомоги від США
17:05
Іраклі Кобахідзе
"Ідентично тому, що відбувається у Грузії": премʼєр Кобахідзе прокоментував заяву Фіцо про "захоплення влади" й "протести"
17:03
війна з РФ, ЗСУ
Від початку доби на фронті зафіксували 82 боєзіткнення: на Покровському напрямку ворог провів 45 атак
16:56
Олександр Лукашенко
"Ритуал для диктатора": критики Лукашенка засуджують "вибори" в Білорусі - The Guardian
16:48
Ексклюзив
санкції проти РФ
Є загроза, що заморожені активи Росії можуть бути розморожені після 31 січня, – кореспондентка Висоцька
16:45
Європарламент
Європарламент засудив фальсифікацію Росією історії для виправдання війни проти України
16:38
Ексклюзив
Якою мовою українці спілкуються вдома та на роботі: професор Гарань про результати опитування Демініціативи
16:37
Оновлено
Армія РФ знову запустила дрони по Україні: ситуація вдень 23 січня
16:28
Ілюстративне фото
Росіяни атакували Куп'янщину: загинула жінка
16:27
Марк Рютте
"Шлях вперед": Рютте оголосив підтримку Трампу щодо заяв про подальші санкції проти РФ
16:27
Придністров'я
"Не годиться": самопроголошене Придністров'я відмовилося від українського вугілля
16:25
На час проведення Всесвітнього економічного форуму в Давосі відкрили виставку про війну в Україні
16:13
Оновлено
Володимир Зеленський в Давосі
Зеленський заявив, що серед миротворчих сил в Україні мають бути військові США. У МЗС РФ погрожують "неконтрольованою ескалацією"
16:13
На фото: "Порцелянова війна"
Фільм "Порцелянова війна" про українських художників під час війни номінували на "Оскар"
16:04
OPINION
Гібридний ультиматум для Путіна
16:03
Оновлено
Удар по Запоріжжю 23.01.25
Нічна атака БПЛА та ракетами: кількість постраждалих у Запоріжжі зросла до 51, є загиблий
15:55
ЗСУ поблизу Великої Новосілки ведуть виснажливі бої, військові діють, щоб не допустити оточення, - ОСУВ "Хортиця"
15:48
НБУ
Інфляція перевищила прогноз: НБУ встановив облікову ставку на рівні 14,5%
15:29
Міноборони, мобілізація, Резерв+, Оберіг
У Резерв+ запустили бета-тестування електронного направлення на ВЛК
15:23
Warner Bros. звинуватила Кріса Брауна у сексуальному насильстві, музикант подав позов про наклеп
15:19
Зміна місця проживання, одруження та єОселя: у Дії відновили три послуги
15:16
Верховний суд РФ
Верховний суд РФ визнав "терористичною організацією" "Правий сектор"
14:59
евакуація дітей
У Куп'янському районі Харківщини розширили зону примусової евакуації сімей з дітьми
14:44
Марко Рубіо
Держсекретар США Рубіо планує відвідати Панаму після заяв Трампа щодо Панамського каналу, – Bloomberg
14:24
Правоохоронці викрили 13 військових посадовців, які незаконно нарахували собі 13 млн грн додаткових виплат
14:07
Генералам РФ, які командували ударом надважкої бомби по Сумщині у 2022 році, оголосили підозру
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV