Глава МЗС Польщі Сікорський: Путін має заслужити зустріч з Трампом
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський вважає: зустріч російського диктатора з президентом США Дональдом Трампом заздалегідь спричинить у Володимира Путіна хибне уявлення про ситуацію, тому її потрібно заслужити
Про це він сказав на "Українському сніданку" в Давосі, передає RMF24.
Сікорський зазначив, що Трамп "добре" розпочав своє президентство, адже вимагає змінити свою позицію в РФ, а не в України.
"Якщо я можу щось запропонувати новій (американській) адміністрації, виходячи з глибини досвіду країни, яка попереджала решту Заходу про Путіна, то це те, що це не той Путін, якого президент Трамп знав під час свого першого терміна", - підкреслив він.
Водночас польський міністр переконаний, що Україна може продовжувати воювати з РФ та додав: російська економіка "йде на дно".
"Президент США є лідером вільного світу, а Володимир Путін є ізгоєм і звинуваченим військовим злочинцем у крадіжці українських дітей. Я б припустив, що Путін повинен заслужити зустріч (з Трампом, - ред.), адже якщо вона відбудеться занадто рано, це підніме вище його значення і дасть йому погане уявлення про ситуацію", - заявив Сікорський.
- 22 січня президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп закликав російського диктатора Володимира Путіна укласти угоду щодо припинення війни в Україні. У разі ж відмови пригрозив Росії запровадити високі податки, тарифи й санкції на весь експорт у США.
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