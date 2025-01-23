Глава МЗС Польщі Сікорський: Путін має заслужити зустріч з Трампом

Про це він сказав на "Українському сніданку" в Давосі, передає RMF24.

Сікорський зазначив, що Трамп "добре" розпочав своє президентство, адже вимагає змінити свою позицію в РФ, а не в України.

"Якщо я можу щось запропонувати новій (американській) адміністрації, виходячи з глибини досвіду країни, яка попереджала решту Заходу про Путіна, то це те, що це не той Путін, якого президент Трамп знав під час свого першого терміна", - підкреслив він.

Водночас польський міністр переконаний, що Україна може продовжувати воювати з РФ та додав: російська економіка "йде на дно".

"Президент США є лідером вільного світу, а Володимир Путін є ізгоєм і звинуваченим військовим злочинцем у крадіжці українських дітей. Я б припустив, що Путін повинен заслужити зустріч (з Трампом, - ред.), адже якщо вона відбудеться занадто рано, це підніме вище його значення і дасть йому погане уявлення про ситуацію", - заявив Сікорський.