У Білорусі зберігаються продемократичні й антивоєнні настрої, – Тихановська
Білоруська опозиціонерка Світлана Тихановська переконана, що режим Олександра Лукашенка тримається винятково на репресіях і підтримці Кремля
Про це вона розповіла в інтерв'ю Еспресо.
"Режим Лукашенка дійсно продовжує закручувати гайки, але це демонстрація не сили, а слабкості. Він буквально тримається на репресіях і підтримці Путіна. Лукашенко має травму 2020 року, коли сотні тисяч білорусів вийшли на вулиці. Він живе з цим страхом і поводиться так, ніби тисячі досі стоять під його палацом. Водночас він намагається показати Путіну, що ситуація у Білорусі нібито під контролем. Для Москви це важливо, бо росіяни руками Лукашенка намагаються контролювати Білорусь", - сказала Тихановська.
"Але навіть всередині системи зріє невдоволення. Ми спілкуємося з чиновниками, і є розуміння, що Лукашенко здає країну Путіну, і це глухий кут", - додала вона.
Опозиціонерка переконана, що попри пропаганду в суспільстві зберігаються продемократичні й антивоєнні настрої, однак вуличні протести неможливі через репресії.
"Путіну та Лукашенкові так і не вдалося втягнути білорусів у війну. Білоруси не змирилися, багато хто продовжує боротьбу. Правда, протест перейшов у підпілля", - сказала політикиня.
Вона назвала завданням демократичних сил Білорусі підтримку підпілля й репресованих, посилення міжнародного тиску на режим Лукашенка й Путіна й унеможливлення обходу санкцій.
"Також ми збираємо докази злочинів Лукашенка, дані про постачання зброї Росії. Ми будуємо альтернативні інститути влади – Об’єднаний перехідний кабінет, Координаційну раду, щоб бути готовими до вікна можливостей, яке обов’язково відкриється. Ми створюємо міжнародні коаліції, запустили стратегічні діалоги зі США, ЄС, Канадою, Великою Британією", - сказала Тихановська.
"Звісно, адвокатуємо за Україну. Без вільної України не буде вільної Білорусі. Доля Білорусі зараз, як і доля України, залежить від рішучості вільного світу", - резюмувала вона.
- Російський диктатор Володимир Путін заявив, що 21 листопада 2024 року РФ випробувала балістичну ракету середньої дальності "Орешник" під час атаки по Дніпру.
- 6 грудня Путін припустив розміщення "Орешника" в Білорусі.
- Пізніше білоруський диктатор Олександр Лукашенко заявив про готовність розмістити на території Білорусі до 10 ракетних комплексів "Орешник".
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