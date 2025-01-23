Сирський назвав головні висновки операції Сил оборони в Курській області
Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський вважає, що українська армія має навчитися не лише добре оборонятися, а й наступати
Про це він сказав в інтервʼю "Радіо Байрактар", відповідаючи на запитання про те, які головні висновки Курської операції він може виокремити майже через пів року після її початку.
"По-перше, не можна недооцінювати ворога. Треба вчитися воювати, вчитися перемагати й робити висновки, зокрема з власних помилок, переважати в технологічному плані. Бо ми воюємо не числом, а якістю й технологіями, що дає змогу зберегти життя військових, а це для нас найвища цінність", – наголосив Сирський.
Окрім того, головнокомандувач зауважив, що важливим є не тільки вміння оборонятися, українське військо також має бути готовим атакувати.
"Головний висновок – треба готуватися не тільки до оборони, треба й наступати", – сказав Сирський.
- Збройні Сили України розпочали операцію в Курській області Росії 6 серпня 2024 року. За даними Генштабу ЗСУ, оприлюдненими 6 січня, за 5 місяців від початку операції російська армія втратила на цьому напрямку вбитими й пораненими 38 тис. військових. Також Сили оборони взяли в полон 860 окупантів
- Під час виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі 21 січня президент України Володимир Зеленський заявив, що в боях у Курській області РФ загинули 4 тис. північнокорейських військових
- У цьому ж інтерв'ю Сирський заявив, що під час війни в Україні потрібна цензура, проте "це не має бути диктатура, як у Північній Кореї", й пояснив, що саме він має на увазі.
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