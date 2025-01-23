Сирський назвав головні висновки операції Сил оборони в Курській області

Про це він сказав в інтервʼю "Радіо Байрактар", відповідаючи на запитання про те, які головні висновки Курської операції він може виокремити майже через пів року після її початку.

"По-перше, не можна недооцінювати ворога. Треба вчитися воювати, вчитися перемагати й робити висновки, зокрема з власних помилок, переважати в технологічному плані. Бо ми воюємо не числом, а якістю й технологіями, що дає змогу зберегти життя військових, а це для нас найвища цінність", – наголосив Сирський.

Окрім того, головнокомандувач зауважив, що важливим є не тільки вміння оборонятися, українське військо також має бути готовим атакувати.

"Головний висновок – треба готуватися не тільки до оборони, треба й наступати", – сказав Сирський.