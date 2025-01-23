Сирський заявив, що цензура у воєнний час потрібна, але не така, як у КНДР

Про це він сказав в інтервʼю "Радіо Байрактар".

"Я не хочу запровадити таку диктатуру, як у Північній Кореї… Не ми ж перші воюємо у світі — війни відбуваються і склався певний комплекс дій, які треба обов'язково виконувати", - пояснив Сирський.

Головком підкреслив, що такі дії також регулюються законом України про воєнний стан.

За його словами, цензура під час війни не спрямована на обмеження прав, а є необхідністю.

"Особливо зараз, коли інформаційний простір настільки стає доступним для всіх фактично", - додав він.

Зокрема, Сирський навів приклад операцій ЗСУ на Харківщині й Курщині, коли деталі не слід було розголошувати. Водночас він наголосив, що є чутлива інформація, яку не можна розповсюджувати, однак громадяни мають бути поінформовані про війну.

"Треба розповідати про реальний стан, щоб люди розуміли, що війна ось вона тут, поруч із нами. Що люди тут зазнають поранення і, на жаль, бувають убиті. Щоб не було такої різкої різниці між фронтом і тилом", - акцентував Сирський.