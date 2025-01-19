"Не гірше, ніж Patriot": Сирський заявив про розробку Україною власної системи ППО
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що Україна працює над створенням власної системи протиповітряної оборони
Про це він повідомив в інтерв'ю телемарафону.
Сирський назвав нову російську ракету "Орешник" загрозою, яку зараз тільки декілька систем ППО можуть перехопити.
"Це нас спонукає до створення власної системи протиповітряної оборони, яка б була не просто протиповітряною, а протиракетною системою", - наголосив головнокомандувач.
Він додав, що за своїми характеристиками новий комплекс буде не гірший, ніж система ППО Patriot.
- Російський диктатор Володимир Путін заявив, що 21 листопада РФ випробувала балістичну ракету середньої дальності "Орешник" під час атаки по Дніпру. Він додав, що Москва "відповідатиме на ескалацію".
- За даними Головного управління розвідки, РФ ударила по Дніпру балістичною ракетою комплексу "Кедр" із 36 суббоєприпасами. Раніше в Україні припускали, що РФ застосувала міжконтинентальну балістичну ракету РС-26 "Рубеж", а диктатор Володимир Путін заявляв про ракету середньої дальності "Орешник".
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