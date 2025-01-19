"Не гірше, ніж Patriot": Сирський заявив про розробку Україною власної системи ППО

Про це він повідомив в інтерв'ю телемарафону.

Сирський назвав нову російську ракету "Орешник" загрозою, яку зараз тільки декілька систем ППО можуть перехопити.

"Це нас спонукає до створення власної системи протиповітряної оборони, яка б була не просто протиповітряною, а протиракетною системою", - наголосив головнокомандувач.

Він додав, що за своїми характеристиками новий комплекс буде не гірший, ніж система ППО Patriot.