Справа про незаконне збагачення на 20 млн грн нардепки Кормишкіної: дві підозри оголосили її чоловікові-бізнесмену
НАБУ і САП оголосили дві підозри чоловікові-бізнесмену народної депутатки Кормишкіної, яку підозрюють у незаконному збагаченні на понад 20 млн грн
Про це інформує НАБУ.
Вказано, що чоловікові депутатки Юрію Кормишкіну повідомили про підозру у легалізації та недекларуванні майна, незаконно набутого його дружиною (ч. 2 ст. 209 та ч. 2 ст. 366-2 КК України).
У НАБУ нагадали, що у 2021-2022 рр. нардепка незаконно збагатилася на суму понад 20 млн грн. Це перевищує її доходи. Далі ці кошти вона передала у позику чоловікові, а він придбав домоволодіння на Одещині, де подружжя наразі проживає.
"Крім того, ані народний депутат, ані її чоловік у декларації за 2023 рік не зазначили дані про згаданий будинок й дві земельні ділянки, які перебували у них в користуванні", - додали в НАБУ.
Юрій Кормишкін відреагував на оголошення підозр. Він зазначив, що гроші його дружині нібито подарував батько, а він згодом уклав з нею договір позики. За його словами, друга підозра, мовляв, стосується неправильно задекларованого місця проживання. На це Кормишкін відповів, що на ньому та його підприємствах "зареєстровано десятки об'єктів нерухомості, деякі з них зараз на окупованій території, деякі пошкоджені ракетними ударами, деякі передані для потреб ЗСУ та в інші органи".
Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину й не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку й установлено обвинувальним вироком суду.
- 17 жовтня стало відомо, що НАБУ і САП повідомили про підозру в незаконному збагаченні чинній нардепці від "Слуги Народу". За даними слідства, у 2021-2022 роках депутатка стала власницею активів, які більш як на 20 млн грн перевищують її офіційні доходи та заощадження за цей період. Далі через юридичну особу вона придбала будинок поблизу Одеси, в якому проживає.
- Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомляла, що Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для народної депутатки у вигляді особистої поруки. Поручителями стали очільник фракції "Слуга Народу" Давид Арахамія та глава Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.
- Згодом Кім прокоментував своє рішення щодо взяття на поруки нардепки Кормишкіної.
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