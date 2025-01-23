Справа про незаконне збагачення на 20 млн грн нардепки Кормишкіної: дві підозри оголосили її чоловікові-бізнесмену

Про це інформує НАБУ.

Вказано, що чоловікові депутатки Юрію Кормишкіну повідомили про підозру у легалізації та недекларуванні майна, незаконно набутого його дружиною (ч. 2 ст. 209 та ч. 2 ст. 366-2 КК України).

У НАБУ нагадали, що у 2021-2022 рр. нардепка незаконно збагатилася на суму понад 20 млн грн. Це перевищує її доходи. Далі ці кошти вона передала у позику чоловікові, а він придбав домоволодіння на Одещині, де подружжя наразі проживає.

"Крім того, ані народний депутат, ані її чоловік у декларації за 2023 рік не зазначили дані про згаданий будинок й дві земельні ділянки, які перебували у них в користуванні", - додали в НАБУ.

Юрій Кормишкін відреагував на оголошення підозр. Він зазначив, що гроші його дружині нібито подарував батько, а він згодом уклав з нею договір позики. За його словами, друга підозра, мовляв, стосується неправильно задекларованого місця проживання. На це Кормишкін відповів, що на ньому та його підприємствах "зареєстровано десятки об'єктів нерухомості, деякі з них зараз на окупованій території, деякі пошкоджені ракетними ударами, деякі передані для потреб ЗСУ та в інші органи".

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину й не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку й установлено обвинувальним вироком суду.