Це співмірно з оперативними запасами "іскандерів" у РФ: Defense Express про можливе надання КНДР 150 балістичних ракет російській армії

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Слід згадати, що саме допомога від КНДР дозволила РФ витримати ці бойові дії, які велися протягом останнього року. Експерти оцінюють, що до 60% артилерійських боєприпасів припадають на постачання з Північної Кореї. За різними оцінками цифра цієї допомоги - від 4 млн до 8 млн боєприпасів, що є дуже суттєвою надбавкою. Щодо 150 балістичних ракет типу KN-23, треба зазначити, що вже подібна кількість була поставлена до РФ, а більша частина з цих ракет використана для завдання ударів по українських містах, щоб тероризувати населення України та виснажувати наше ППО", - зауважив військовий експерт.

За його словами, північнокорейські ракети KN-23 – зброя, що несе лише терористичну загрозу, тому що використовувати їх у військових цілях по якихось конкретних об'єктах немає сенсу, адже це дуже неточна зброя.

"Наміри поставити 150 ракет – це велика кількість, що співмірна з тими оперативними запасами ракет "Іскандер", які має РФ. В середньому оцінюється, що ракет класу "Іскандер" російський ВПК може виготовляти від 20 до 30 одиниць на місяць. Відповідно, постачання додаткових 150 ракет можуть використовуватися противником і в комбінованих ударах, аби створювати умови для завдання масованих ударів тими ж "іскандерами". А те, що РФ почала у великій кількості отримувати з КНДР артилерійські системи та РСЗВ, – також тривожний сигнал для нас, але й для самої РФ, бо показує, що власні запаси боєприпасів та можливостей російського ВПК зараз вичерпуються", - підкреслив Валерій Рябих.