У НБУ розповіли, як вплине на Україну тимчасове припинення допомоги від США

Про це сказав голова НБУ Андрій Пишний на брифінгу у Києві 23 січня, передає Укрінформ.

При цьому він наголосив, що Україна максимально готова до будь-яких сценаріїв.

"Наразі ми розраховуємо і бачимо достатньо інструментів та гнучкості для того, щоб забезпечити очікуваний рівень міжнародної допомоги обсягом $38 млрд, який дозволить уникнути цього року використання емісійних джерел фінансування бюджетного дефіциту. Ми не очікуємо в цьому випадку ризиків зменшення обсягів цієї допомоги, але маємо бути максимально готові до реалізації будь-якого сценарію", - сказав Пишний.

За його словами, є всі підстави стверджувати, що Україна отримає анонсовану міжнародними партнерами допомогу у повному обсязі.

"На сьогодні немає вагомих підстав говорити про те, що можуть реалізуватися ризики неотримання запланованих обсягів допомоги, але світ мінливий, отже й ризики такого розвитку подій зберігаються", - підкреслив голова НБУ.