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Євробачення-2025: оголосили порядок виступів та пісні фіналістів Нацвідбору

Дар'я Тарасова
23 січня, 2025 четвер
17:15
Культура жеребкування виступів учасників нацвідбору у Євробаченні

"Суспільне" 23 січня провело жеребкування, яке визначило порядок виступів учасників національного відбору на Євробачення-2025 у фіналі

Зміст
  • жеребкування виступів учасників нацвідбору у Євробаченні
  • жеребкування виступів учасників нацвідбору у Євробаченні
  • жеребкування виступів учасників нацвідбору у Євробаченні
  • жеребкування виступів учасників нацвідбору у Євробаченні
  • жеребкування виступів учасників нацвідбору у Євробаченні

Про це повідомляє кореспондентка Еспресо Наталя Стареправо.

У фіналі артисти виступатимуть у такій послідовності:

1. Влад Шериф

 

2. Абіє


3. MOLODI


4. Future Culture


5. Маша Кондратенко


6. KHAYAT


7. FIЇNKA


8. KRYLATA


9. Ziferblat


10. ДК "Енергетик"

 

Фінал нацвідбору відбудеться 8 лютого 2025 року. Як і в попередні роки, переможця або переможницю відбору, що представлятиме Україну на Євробаченні-2025, визначать за результатами голосування журі й глядачів. Голосування буде можливим як через Дію, так і SMS.

  • 20 грудня Суспільне оголосило імена дев’яти фіналістів Національного відбору на Євробачення-2025. Десятого обирали українці голосуванням у Дії. За підсумками опитування в Дії до фіналу Нацвідбору пройшла FIЇNKA.
  • Навколо учасників лонгліста, які змагалися за місце у фіналі, вирують скандали. Так, продюсера TESLENKO обурило потрапляння у лонгліст Нацвідбору Enleo, який слухає російську музику. Організатори відповіли, що правилами Євробачення це не заборонено.
  • Згодом Enleo заявив, що з 2022 року не додавав до плейліста нових пісень російських виконавців, а слухав лише вподобані раніше.
  • Пізніше претендента на місце у фіналі Нацвідбору Муаяда звинуватили у сексизмі і українофобії. Він заявив, що не має жодного стосунку до контенту подібного змісту.
  • Музична продюсерка національного відбору на Євробачення-2025 Тіна Кароль відреагувала на закиди, що лунають на адресу співачки FIЇNKA. Конкурсну пісню артистки "Культура" звинуватили у плагіаті на композицію Con Altura іспанської співачки Rosalía.

 

Теги:
Новини
Євробачення
музика
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