Євробачення-2025: оголосили порядок виступів та пісні фіналістів Нацвідбору

Про це повідомляє кореспондентка Еспресо Наталя Стареправо.

У фіналі артисти виступатимуть у такій послідовності:

1. Влад Шериф

2. Абіє



3. MOLODI



4. Future Culture



5. Маша Кондратенко



6. KHAYAT



7. FIЇNKA



8. KRYLATA



9. Ziferblat



10. ДК "Енергетик"

Фінал нацвідбору відбудеться 8 лютого 2025 року. Як і в попередні роки, переможця або переможницю відбору, що представлятиме Україну на Євробаченні-2025, визначать за результатами голосування журі й глядачів. Голосування буде можливим як через Дію, так і SMS.