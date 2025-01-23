Євробачення-2025: оголосили порядок виступів та пісні фіналістів Нацвідбору
"Суспільне" 23 січня провело жеребкування, яке визначило порядок виступів учасників національного відбору на Євробачення-2025 у фіналі
Про це повідомляє кореспондентка Еспресо Наталя Стареправо.
У фіналі артисти виступатимуть у такій послідовності:
1. Влад Шериф
2. Абіє
3. MOLODI
4. Future Culture
5. Маша Кондратенко
6. KHAYAT
7. FIЇNKA
8. KRYLATA
9. Ziferblat
10. ДК "Енергетик"
Фінал нацвідбору відбудеться 8 лютого 2025 року. Як і в попередні роки, переможця або переможницю відбору, що представлятиме Україну на Євробаченні-2025, визначать за результатами голосування журі й глядачів. Голосування буде можливим як через Дію, так і SMS.
- 20 грудня Суспільне оголосило імена дев’яти фіналістів Національного відбору на Євробачення-2025. Десятого обирали українці голосуванням у Дії. За підсумками опитування в Дії до фіналу Нацвідбору пройшла FIЇNKA.
- Навколо учасників лонгліста, які змагалися за місце у фіналі, вирують скандали. Так, продюсера TESLENKO обурило потрапляння у лонгліст Нацвідбору Enleo, який слухає російську музику. Організатори відповіли, що правилами Євробачення це не заборонено.
- Згодом Enleo заявив, що з 2022 року не додавав до плейліста нових пісень російських виконавців, а слухав лише вподобані раніше.
- Пізніше претендента на місце у фіналі Нацвідбору Муаяда звинуватили у сексизмі і українофобії. Він заявив, що не має жодного стосунку до контенту подібного змісту.
- Музична продюсерка національного відбору на Євробачення-2025 Тіна Кароль відреагувала на закиди, що лунають на адресу співачки FIЇNKA. Конкурсну пісню артистки "Культура" звинуватили у плагіаті на композицію Con Altura іспанської співачки Rosalía.
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