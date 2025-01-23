ГУР оприлюднило запис, на якому окупант наказує стратити українського військовополоненого
Головне управління розвідки Міноборони оприлюднило розмову російських окупантів, на якому один з них наказує стратити українського військовополоненого
Про це повідомила пресслужба ГУР МО.
У радіоперехопленні, яке здобули розвідники, російський окупант наказує стратити військовополоненого Сил безпеки й оборони України.
"Полоненого вбили? Головна задача наразі – обнулити. Це найголовніша задача", – наказав командир одного з підрозділів 64-ї окремої мотострілецької бригади 35-ї армії Росії.
- На Донеччині російські окупанти ймовірно взяли в полон 6 українських військових та розстріляли їх. Правоохоронці розпочали досудове розслідування.
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