Українській делегації довелося боротися проти США. Такого в ООН я ще не бачив, – дипломат Єльченко

Свою думку він висловив в етері Еспресо.

"Я до сих пір не розумію, що відбувається. Я думав, що я вже все бачив за свою кар'єру в ООН, але такого я ще не бачив, щоб українській делегації доводилося боротися проти делегації США. А саме так і було, тому що американська делегація внесла в свій проєкт резолюції і не тільки це, а вона ще відіслала лист всім членам ООН, ну, хіба що там погроз не було, але було дуже наполегливе прохання не підтримувати українсько-європейську резолюцію, так її назву, тому що вона складалася спільно з Європейським Союзом нашою делегацією, і натомість підтримувати ту резолюцію, яку запропонували Сполучені Штати Америки. А з іншого боку, дуже рідко буває такий фінал коли країна, яка пропонує резолюцію, є її автором, сама ж утримується при голосуванні проти цього тексту. Так, зрозуміло, що це сталося тому, що були внесені певні правки до американського проєкту, які фактично його пом'якшили, зробили його більш близьким до нашого, європейського проєкту", - сказав він.

Водночас Володимир Єльченко зауважив, що не слід перебільшувати значення резолюцій ООН. Він вважає, що вони не дають нічого, окрім морального задоволення.

"Нам ще от такої конкуренції в стінах ООН не вистачало з американцями. Я думаю, що уже вистачає тієї перепалки між президентом Зеленським і президентом Трампом, яка відбулася через засоби масової інформації, яка абсолютно ніякої користі не принесла ані нам, ані американцям. Ну, а з третього боку, я би не став перебільшувати значення цих всіх документів, що стосується резолюції Генеральної Асамблеї ООН. Так, вони мають певну моральну вагу, це важливо. Тому що це такий індикатор чи лакмусовий папірець світової думки, громадської думки світу і більшості країн світу про те, що відбувається в тій чи іншій країні, в тому чи іншому конфлікті. Але з іншого боку, ці резолюції ніхто виконувати не буде. І окрім морального задоволення, нічого вони не дають", - зазначив він.

Проте, на думку дипломата, американська делегація і морального задоволення не отримала. Володимир Єльченко зауважив, що важливим є утримання від голосування європейських союзників України.

"Те, що вони побігли з цією резолюцією до Ради безпеки ООН, і там вона була схвалена також з певними правками, це вже більш вагомо. Хоча з іншого боку, я вважаю, що важливо для нас, це те, що всі п'ять європейських країн, включно, тобто всі наші союзники, члени Ради безпеки з Європи, включаючи Францію і Велику Британію, як членів, вони утримались. Тобто, вони не повелися на цю резолюцію. Ну, навіть голосувати проти їм було не з руки. І це можна зрозуміти, але в даному випадку їх утримання - це скоріше підтримка України, ніж просто така нейтральна собі позиція.

Єдина небезпека, яку я вбачаю від ухваленні резолюції Ради безпеки, полягає в тому, що тепер Нєбєнзя буде бігати і носитися як дурень з торбою з цією резолюцією так, як вони робили після схвалення у лютому, якщо я не помиляюсь, 2015 року, резолюції, яка нібито ухвалила Мінські домовленості. Але та ж сама Росія через фактично сім років після цього сама цю резолюцію і порушила, вторгнувшись в Україну. Так що, я думаю, нам треба набратися терпіння, почекати трошки. Я абсолютно впевнений в тому, що той же президент США Дональд Трамп, як він побачить, що від ООН ніякої користі для нього і для Америки не буде, а це він побачить дуже скоро. Він абсолютно радикально змінить свою думку про оці всі рішення, які схвалюються в стінах Організації об'єднаних націй", - додав дипломат.