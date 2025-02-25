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Головна Культура Пол Маккартні, Елтон Джон і ще 1000 музикантів випустили альбом без звуку на знак протесту проти ШІ

Пол Маккартні, Елтон Джон і ще 1000 музикантів випустили альбом без звуку на знак протесту проти ШІ

Дар'я Тарасова
25 лютого, 2025 вiвторок
18:11
Культура

На знак протесту проти планів уряду Великої Британії дозволити компаніям ШІ використовувати захищену авторським правом музику 1000 музикантів оприлюднили "тихий" альбом

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Про це пише The Guardian.

Понад 1000 артистів, серед яких Кейт Буш, Деймон Алберн (фронтмен рок-гурту Blur та учасник гурту Gorillaz) і Енні Леннокс з гурту Eurythmics, випустили альбом без звуку на знак протесту проти планів уряду Великої Британії дозволити компаніям штучного інтелекту використовувати захищені авторським правом музичні роботи без дозволу.

Альбом під назвою Is This What We Want? ("Чи цього ми хочемо?") вийшов як реакція провідних британських культурних діячів, які попереджають, що їхні засоби до існування перебувають під загрозою через запропоновані зміни до закону про авторське право. Виконавцями альбому зазначені "1000 британських музикантів", зокрема Пол Маккартні, Елтон Джон, Бйорн Ульвеус з ABBA, композитор Ганс Циммер, акторка Джуліанна Мур і автори Вел Макдермід і Річард Осман. Вони протягом останніх місяців закликали захистити свої роботи від неліцензійного використання технологічними компаніями. Альбом містить 12 композицій. Співавторами є понад 1000 артистів, проте не вказано, хто саме стоїть за яким треком. Трекліст формує з назв "пісень" таке повідомлення: "Британський уряд не повинен легалізувати крадіжку музики на користь компаній ШІ".

Фото: скриншот зі Spotify

За словами британського композитора та колишнього керівника Fairly Trained – організації, яка сертифікує компанії штучного інтелекту для більш справедливого отримання даних для навчання, Еда Ньютона-Рекса, альбом без музики вплине на засоби до існування артистів, якщо уряд продовжить реалізацію своїх планів.

"Пропозиція уряду передасть роботу всього життя музикантів компаніям ШІ безкоштовно, дозволяючи використовувати роботу музикантів, щоб випередити їх. Це план, який буде не тільки катастрофічним для музикантів, але він абсолютно непотрібний: Велика Британія може бути лідером у сфері штучного інтелекту, не кидаючи наші провідні світові творчі індустрії під автобус", - заявив Ньютон-Рекс.

Прибуток від альбому, який доступний на таких потокових сервісах, як Spotify, буде передано до благодійної організації музикантів Help Musicians.

Цей альбом є протестом проти пропозиції уряду дозволити компаніям з ШІ навчати свої алгоритми на творах артистів згідно з новим винятком щодо авторського права. Моделі штучного інтелекту, що живлять такі системи, як чат-бот ChatGPT, програму для створення зображень Stable Diffusion і музичний інструмент Suno, отримують величезну кількість даних з інтернету і вчаться виявляти закономірності. Це дозволяє їм передбачати наступне слово в реченні, створювати реалістичні зображення або переконливий звук.

Однак таке використання романів, музичних композицій, газетних статей, фотографій, творів мистецтва та інших захищених авторським правом творів без дозволу призвело до хвилі судових позовів від авторів, видавців новин, музичних компаній і артистів.

 

Теги:
Новини
Світ
музика
штучний інтелект
Велика Британiя
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